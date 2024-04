El Teatret del Serrallo acollirà una jornada per redescobrir la gastronomia romana

Aquest dilluns 29 d’abril al Teatret del Serrallo l’entitat Tàrraco a taula, de la mà d’Arqueogastronomia, realitzarà una jornada per a professionals centrada a mostrar i degustar el gàrum, una salsa que té origen en l’Antiga Roma i molt preuada per les elits de l'època.

La ‘Jornada del Gàrum’ és una acció formativa destinada a professionals del sector de l'Hostaleria professional de Tarragona, on podran descobrir les característiques i ingredients de la cuina romana, base de l'actual cultura i dieta mediterrània, així com l'estructura i composició d'un banquet, els maridatges i vins més representatius d'època romana, les tècniques de cuina i conservació emprades en la gastronomia del Mediterrani Antic.

Aquest és un dels actes que l’entitat Tàrraco a taula vol anar desenvolupant durant tot l’any per reivindicar la cuina de casa nostra amb una mirada orgullosa al passat de Tàrraco, la capital de l’imperi romà a la península ibèrica.

Aquest acte estarà dividit en dues parts: la primera serà una presentació més ben aviat teòrica explicant els orígens del vi romà i d’aquesta salsa, quins procediments i tècniques s’utilitzaven per crear-la mil·lenis enrere i quins eren els usos més habituals en la gastronomia de l’època i, a la vegada, quina cabuda pot tenir en la gastronomia tradicional i d’avantguarda de l’actualitat.

La segona part, tindrà com a protagonistes els sentits, a través dels quals els restauradors podran olorar, veure i tastar algunes de les sensacions organolèptiques que produeix el gàrum, per així mostrar el potencial que aquesta salsa d’una manera més directe a través dels nostres sentits.

L’acte anirà conduït per Arqueogastronomía, una entitat de Cadis que fa més de dues dècades que investiguen, recuperen, descobreixen i produeixen productes com el vi i, per exemple, el gàrum segons les instruccions que van deixar els romans mil·lennis enrere i que es poden reproduir actualment gràcies a la recerca i manteniment d’aquest patrimoni.

