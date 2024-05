Tarragona tindrà una planta de reciclatge de residus no perillosos amb capacitat per a 7.000 Tn l’any

El polígon Riu Clar de Tarragona acollirà una nova planta de valorització de residus no perillosos. L’empresa darrere del projecte és Birkle Recycling Solutions, que des de fa una dècada treballa al territori en el sector del reciclatge. La nova instal·lació tindrà una capacitat de gestió total de 7.220 Tn l’any i es preveuen crear entre cinc i deu llocs de treball.

«El principal material que gestionem és el poliestirè, conegut com a porexpan, amb unes 3.500 Tn l’any. És una quantitat important», explica Adrià Disch, portaveu de Birkle Recycling. La planta donarà una segona vida a materials que s’utilitzen principalment a les empreses d’alimentació i d’electrodomèstics. «Moltes companyies no veuen que els residus que generen poden servir per a fer altres coses, en comptes de llençar-los al mar o a una deixalleria», afegeix Disch.

La companyia rep els materials, els separa i els compacta. Un cop acabat el procés, se subministra al client, que acostumen a ser empreses de construcció. «Aquests plàstics reciclats els barregen amb materials nous per a crear panells d’aïllament tèrmic», explica Disch. El cost econòmic és inferior que si es fes purament amb materials nous.

«A més, per normativa europea, les companyies estan obligades a fer servir un percentatge determinat de plàstic reciclat», afegeix el portaveu.

Però no només tractaran plàstics, sinó també altres materials com el cartó. «També tenim capacitat per a donar suport a empreses petites. Ens poden portar els seus residus», diu Disch.

Tràmits des del 2021

La companyia va començar els tràmits per a obtenir la llicència mediambiental l’any 2021. «Fins al moment, hem estat treballant com a gestors i no com a transformadors. Ara, per fi sembla que la podrem obtindre», afirma el portaveu. L’Ajuntament de Tarragona va treure el projecte a informació pública la setmana passada. «L’objectiu principal és evitar que aquests residus no s’aprofitin i quedin en desús», conclou Disch.

Sector en creixement

Aquesta instal·lació de reciclatge no serà la primera d’aquesta mena al polígon Riu Clar. Fa poques setmanes, tal com va avançar el Diari Més, la companyia Greenertis instal·larà una innovadora planta de reciclatge químic al polígon. L’empresa produirà oli pirolític, un element que servirà com a matèria primera per al sector petroquímic. D’entrada, l’empresa generarà 25 llocs de treball i tractarà 48.000 tones anuals.