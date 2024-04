Es projecta una nova rotonda i un supermercat a l’entrada de Torreforta

L’empresa Aldi vol ampliar la seva presència a Tarragona amb un nou supermercat a la finca on s’ubica l’antic edifici d’Estrella Damm, situat en la intersecció entre l’N-340 i la C-31B. L’interès ve des del 2020, any en què la companyia va iniciar els tràmits amb l’Ajuntament per instal·lar-s’hi.

Després de diverses reunions, es va acordar desenvolupar l’actuació, mitjançant un Pla Especial Urbanístic (PEU) que va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el passat 19 d’abril. Aquest projecte també preveu la transformació de l’actual glorieta partida que uneix l’N-340 i la C-31B per una rotonda convencional, amb l’objectiu de millorar la mobilitat a la zona.

Els grans establiments comercials només es poden implantar en trama urbana consolidada (TUC). La finca on vol establir Aldi, però, no ho és. De forma excepcional, segons el que marca la normativa, la companyia alemanya pot ubicar el seu nou establiment fora d’aquesta delimitació si es localitza en una parcel·la que estigui aïllada, a la qual es pugui accedir des dels carrers perimetrals a la TUC.

Per aprofitar-ho, l’empresa proposa la creació d’un vial per a vianants que permetrà separar la parcel·la on es volen instal·lar del solar contigu on es troba el Lidl, una altra cadena de supermercats. D’altra banda, Aldi ha encarregat un estudi per estudiar com millorar la mobilitat de la zona. Un cop fet, l’empresa ha suggerit la reordenació de la circulació viària en la intersecció entre l’N-340, també coneguda com a carretera València, i la C-31B, que connecta amb Salou.

Actualment, hi ha una glorieta partida amb semàfors que també dona accés al barri de Torreforta a través del carrer Francolí. Tal com s’exposa al Pla Especial Urbanístic, es planteja la creació d’una nova rotonda clàssica d’uns 50 metres de diàmetre, la qual «ja estava prevista a les Normes de Planejament Urbanístic de Tarragona».

Aquesta modificació respon a la voluntat d’«endreçar el trànsit i millorar la fluïdesa de circulació de vehicles». Tanmateix, es vol millorar la connectivitat amb l’A-27 i «disminuir l’efecte de barrera que l’N-340 produeix per a qualsevol comunicació transversal».

Gairebé 1 MEUR d’inversió

S’estima que la redacció del projecte i les obres d’aquesta actuació suposaran un cost total de 932.486,50 euros. La promotora del pla especial, Aldi Real Estate —filial immobiliària de la cadena de supermercats—, assumirà la inversió. Més enllà de la construcció de la rotonda i la implantació del supermercat, es construirà un vial que permetrà connectar una zona verda que havia quedat amagada a la zona posterior del Pla Parcial 14, darrere del Lidl, amb el barri de Torreforta.

Així, es recuperarà aquest espai públic i es milloraran els accessos a la finca on s’ubicarà el futur establiment comercial. El PEU s’ha aprovat de forma inicial, però encara queda un llarg camí a recórrer en els pròxims mesos. Després de sotmetre el pla a exposició pública i sol·licitar informes sectorials, a més de donar compliment a l’informe emès per la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, es procedirà a l’aprovació provisional i la definitiva.

Plànol de les modificacions que proposa el Pla Especial Urbanístic de la intersecció entre l’N-340 i la C-31B, amb una nova rotonda i un nou supermercat amb un vial per a vianants.Cedida