Tarragona tindrà una innovadora planta de reciclatge químic

El polígon Riu Clar de Tarragona acollirà una planta de reciclatge químic. Aquesta s’ubicarà en unes naus de nova construcció a tocar de l’autovia A-7, al carrer del Plom. Es tracta d’una aposta de Greenertis, empresa del sector del reciclatge i especialitzada en la producció d’oli pirolític, un element que servirà com a matèria primera per al sector petroquímic.

En una primera fase s’instal·larà un mòdul de reciclatge, però podrien arribar a ser fins a sis si s’arriba a la segona fase. D’entrada, l’empresa generarà 25 llocs de treball. Per a la implementació a Tarragona compta amb la col·laboració del gegant austríac BDI BioEnergy International.

L’empresa es dedicarà al reciclatge de plàstics industrials no reciclables, que podrà tractar fins a 48.000 tones anuals. Es tracta d’una instal·lació que gestionarà plàstics residuals no reciclables mitjançant tecnologies convencionals, a partir de la seva degradació tèrmica amb piròlisi –sense oxigen– i la posterior conversió a hidrocarbur liquat (anomenat tècnicament Pyro-Oil). Serà aquest oli el que servirà com a matèria primera per a la indústria petroquímica, motiu pel qual Greenertis ha escollit Tarragona com a seu de la nova planta.

Les gestions per instal·lar-se al polígon Riu Clar van començar el 2022. Dos anys després, l’Ajuntament ha tret a informació pública el projecte des del departament de Llicències i Obertures. «Estem en la recta final del procés», informa a Diari Més el CEO de Greenertis, Josep Maria Calderó. Segons l’empresa, el projecte podrà donar sortida a plàstics que acabarien en abocadors o incineradores i fomentarà l’economia circular dins del sector de la producció de materials plàstics.

«Fomentem l’economia circular al 100%»

Calderó assegura que es tracta d’una indústria «innovadora» amb «molt poca presència a nivell europeu i fins i tot mundial». «Però cada vegada n’hi ha més, perquè donem sortida amb una triple aportació de sostenibilitat a plàstics no reciclables», indica, i afegeix que «fem realitat la teoria de l’economia circular, un fet que beneficiarà la societat i la indústria tarragonina».

Per altra banda, assegura que la transformació es realitza en un procés d’atmosfera sense oxigen, motiu pel qual no hi haurà emissions. Després d’haver presentat la documentació requerida i del temps d’exposició pública d’un mes, s’espera que s’atorgui la llicència d’obertura.