Tarragona i Barcelona estaran connectades per trens regionals cada 30 minuts

Renfe es compromet a mig termini a canviar l’oferta dels trens regionals i que la freqüència entre Tarragona i Barcelona sigui de 30 minuts. De la capital de Catalunya al sud, serà una realitat de 6 a 22.30 h. En el sentit invers, ho serà de 7 a 24 h. Des de la companyia, s’explica que fins que les obres d’adaptació del Corredor Mediterrani no estiguin més avançades, no és possible reorganitzar el servei.

Reunió amb la plataforma

Renfe i la plataforma Dignitat a les Vies es van reunir ahir per a tractar la problemàtica amb els trens regionals al sud de Catalunya. A curt termini, l’operadora es compromet a millorar els canals d’informació al viatger. Per exemple, es donarà atenció de consultes a les xarxes socials també els caps de setmana, fins ara només es feia els dies laborables.

També, des de Renfe es preveu que la fiabilitat dels trens anirà augmentant a curt termini gràcies al seguiment específic que s’està duent a terme per l’àrea de manteniment de l’operadora. D’altra banda, pròximament la companyia mostra el compromís d’homogeneïtzar l’oferta dels trens regionals fent parada a Vilanova i la Geltrú. D’aquesta forma, Renfe buscarà millorar les connexions del Garraf amb les comarques de Tarragona i utilitzarà trens de doble composició.