Els cicles Cultura o Extinció i Climactives proposen més d’una trentena d’activitats

Els cicles Cultura o Extinció i Climactives de les conselleries de Cultura, Joventut i Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona compten amb una trentena d'activitats que es faran aquest mes maig i al juny. La voluntat dels cicles és sensibilitzar i conscienciar a favor del medi ambient, i posar el focus en la necessitat de reflexionar sobre els impactes de l’emergència climàtica.

El cicle Cultura consta de dues parts, una centrada en la part de difusió i reflexió i una altra que es nodreix d’espectacles de carrer de diferents disciplines artístiques, com el circ, la dansa, el teatre i la música, amb una mirada social i sostenible, però també amb un clar objectiu de celebrar l’arribada de l’estiu i de l’activitat festiva.

La primera part d’aquest programa, del 19 al 21 de juny, enguany es trasllada al Port de Tarragona, que per segon any torna a col·laborar en aquest cicle acollint tres dies d’activitats davant del Tinglado 1 i Refugi 1 del Moll de Costa, esdevenint un veritable refugi climàtic per desenvolupar la part més reflexiva del cicle.

Aquesta nova edició parlarà també d’injustícia ambiental, de les migracions per mar, de la contaminació dels plàstics, de l’emergència climàtica, etc.

Es farà no només amb format xerrada sinó també a través de la dansa, de la música i d’espais per tota la família. La primera proposta serà una exhibició de dansa que sota el títol Quan tot desapareix vol expressar la força de l’aigua a través del cos i anirà a càrrec de Jèssica Estadella, ballarina, coreògrafa i directora de l’Escola de Dansa del Casal de L’Espluga de Francolí, i de Gemma Carbó, directora del Museu Terra, que farà una conversa a l’entorn i de com un municipi com l’Espluga va saber sobreviure a la gran riuada de 2019.

La segona activitat és una xerrada que sota el títol Injustícia ambiental, crisi climàtica, aigua i migracions vol fer reflexionar sobre la interrelació entre tots aquests conceptes. Anirà a càrrec de Beatriz Felipe d’Enginyeria Sense Fronteres. L’acte comptarà amb la participació de la comunitat senegalesa de la Confraria de Pescadors del Serrallo, l’Associació de Dones Africanes de Tarragona i amb Txiqui López, naturalista i tècnic en medi ambient.

La tercera proposta l’encapçala la xerrada Un oceà de plàstic: cap a un acord mundial contra la contaminació per plàstic, que posarà de manifest la contaminació per plàstics a l'oceà i com aquesta afecta la vida marina en múltiples dimensions, així com la salut humana. L’acte anirà a càrrec de la doctora en Ciències Biològiques per la UB, Puri Canals, i amb Jon Bonfiglio, explorador, escriptor i productor, fundador de Ninth Wawe i editor de la revista de Plastic Oceans. Seguidament es durà a terme un taller sobre un biòtop marí i finalment una sessió de contacontes.

Finalment, a l’Espai Jove la Palmera tindrà lloc la projecció d’Aya, un dels films del festival FICAC, que parla d’una noia que viu amb la seva mare a l’illa de Lahou, a Costa d’Ivori, un lloc paradisíac, però que corre el perill de desaparèixer sota les aigües.

Aquestes activitats es complementaran amb servei de bar a càrrec de Cooperativa Giravolt amb la seva foodtruck La Ganxeta, les sessions musicals Ecstatic de la dj Berta Sha i el canguratge d’infants de la mà de Temps x cures.

Del 26 al 29 de juny, l’espectacle de carrer

La segona part de Cultura o Extinció es desenvoluparà del 26 al 29 de juny al voltant del Teatre Tarragona, el Passeig de les Palmeres, la Rambla Nova i la Plaça Verdaguer, que esdevindran els escenaris principals d’un total de 17 espectacles de carrer, 4 de sala i 4 tallers per a totes les edats.

La plaça Verdaguer oferirà cada tarda tallers familiars, de la mà de Limonium Educació Ambiental. Tot seguit, els assistents gaudiran d’espectacles familiars amb les cies Marta Renyer, Herència d’Industrial Teatrera, Peix d’Hotel Iocandi i Efecte Müller. Unes propostes itinerants conduiran per l’espai públic fins traslladar l’acció al Passeig de les Palmeres, la Rambla Nova, el carrer Comte de Rius i la Plaça Verdaguer, on l’ humor, la dansa, el circ i el teatre de les companyies Fadunitos, la Cia Miquel Barcelona, Eléctrico 28 i la cia La Corcoles, seran els protagonistes.

Per acabar cada jornada, el Teatre Tarragona acollirà cada vespre un espectacle de sala que portarà a reflexionar sobre diferents temàtiques. Destaquen La Veu submergida de Maria Palma; Dance is My Heroïne, de Cristina Gómez; Ex-Libris de Cia Voël, o l’espectacle de la recent guanyadora dels Premis Conca al mèrit Cultural, Alba Sarraute & Les Ofèlies, presentant La Innombrable, Una tragèdia Mediterrània, un nou Shakespeare a ritme de circ.

Tots els espectacles són gratuïts d’accés lliure, tret dels espectacles al Teatre Tarragona que seran gratuïts amb reserva prèvia, a entrades.tarragona.cat, a partir de divendres 3 de maig a les 11h.

4a edició del Climactives

Les activitats començaran el proper divendres 10 de maig i s’allargaran fins al 2 d’agost. Les accions; espectacles, tallers i activitats en diferents disciplines, es realitzaran en diversos espais de Tarragona, i posaran damunt de la taula conceptes com l’emergència climàtica, el malbaratament de l’aigua, l’estalvi i l’eficiència energètica.

El primer acte serà el 9 de maig a la plaça de les cols R q R de Tornavís teatre, una proposta del Far Cooperatiu. Seguiran dissabte 25 de maig amb l’activitat ecoansietat i poesia, a càrrec de Maria Albà i el projecte Malvadecreix per reflexionar sobre com l’emergència climàtica i ecològica està tenint conseqüències no només pel medi ambient, sinó també pel benestar emocional de les persones.

Dissabte 8 de juny, l’Espai Jove Kesse acollirà el taller Mems per la crisi ecològica, a través del qual els assistents aprendran a fer fer ús de l’humor i la creativitat per poder conscienciar sobre l’emergència climàtica.

El dia 14 de juny, Auriga Serveis Educatius i Culturals oferirà l’enigma nocturn de la còlera de Posidònia a la platja de l’Arrabassada. Dimarts 25 de juny, l’Associació d’Il·lustradors de Tarragona oferirà una sessió d’art mural a La Palmera abordant la temàtica crucial de l’ecologia i el consum d’aigua. Finalment, la dansa oferirà una exploració del canvi climàtic a través del moviment en un curs de 4 dies a càrrec de Irina Cohí i Sofía Kaiser.

