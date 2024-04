Nou cicle d'art i natura a La Guingueta del Parc de la Ciutat

L'Institut Municipal d'Educació Tarragona (IMET) iniciarà aquest diumenge 5 de maig el cicle d'art i natura que tindrà lloc a l'espai de La Guingueta del Parc de la Ciutat. L'activitat, gratuïta i sense inscripció prèvia, oferirà tallers educatius, lúdics i creatius; i s'adreça a infants a partir de tres anys. El cicle també ofereix una activitat de joc i experimentació per a la petita infància (infants de zero a tres anys).

El cicle d’art i natura es farà cada diumenge fins al 23 de juny de 10.30 h a 13.30 h i, a partir del 27 de juny i fins al 25 de juliol, se celebrarà cada dijous de 18 h a 21 h. L’activitat tindrà com a fil conductor la natura i la sostenibilitat; i els tallers faran servir l’art i la creativitat com a vehicle per a l’experimentació i l’aprenentatge.

Amb aquest nou cicle, l’IMET amplia l’oferta de lleure educatiu i familiar a la ciutat donant continuïtat als aprenentatges fora de l’horari lectiu i, a la vegada, promovent l’ús de l’espai públic com a espai de joc en família. El projecte també pretén afavorir les relacions socials com a prevenció de l’ús excessiu de pantalles i, a través dels tallers, els infants i joves connectaran amb la natura a través de l’art, contribuint en el seu desenvolupament sensorial i la seva creativitat.

