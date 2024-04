Els Laboratoris Creatius tornen a cinc escoles de Tarragona aquest juliol

El proper mes de juliol l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) engegarà els Laboratoris Creatius. Es tracta d'activitats educatives de lleure, adreçades a infants d’entre tres i dotze anys i que s’ofereixen de forma gratuïta i en format de tallers artístics.

En total hi haurà cinc Laboratoris Creatius que, de l'1 al 26 de juliol, s’ubicaran a les escoles Riu Clar, Ponent, Marcel·lí Domingo, Sant Salvador i Saavedra. D’aquesta manera, el projecte engloba les diferents zones de la ciutat, oferint activitats de lleure educatiu que complementen les activitats d’estiu i amplien les oportunitats educatives fora de l’horari escolar.

Els tallers, que es duran a terme entre les 9 h i les 13:30 h, treballaran una desena de disciplines artístiques: La música, la màgia, l’artesania, l’arquitectura, la pintura, el teatre, l’art i natura, l’art audiovisual i urbà; i la ciència i experimentació. Cada Laboratori treballarà dues d’aquestes disciplines artístiques que s’han creat basant-se en tres eixos estratègics: la connexió d’espais i agents educatius, l’equitat educativa i l’enriquiment educatiu mitjançant el lleure.

Les inscripcions -que es duran a terme per quinzenes- s’obren el pròxim 22 d’abril, es tancaran el 29 d’abril i es fan telemàticament en aquesta secció del web de l’Ajuntament de Tarragona: tarragona.cat/laboratoriscreatius. En el mateix web es poden consultar el calendari i els horaris dels Laboratoris Creatius, així com la resta de requisits i passos per formalitzar la matrícula entre els dies 13 i 20 de maig.

Per participar cal que els infants estiguin empadronats o bé escolaritzats a la ciutat de Tarragona i, amb l’objectiu de facilitar el procés a aquelles famílies que puguin tenir dificultats en la tramitació telemàtica, s’oferiran uns dies de suport per fer el tràmit presencial als centres cívics de la ciutat. El calendari d'aquest suport també es pot consultar a la mateixa pàgina web.