La pluja d'aquests dies deixa gairebé 50 litres per metre quadrat en diferents punts de Tarragona

Aquest dilluns va ser el dia més plujós a Catalunya dels últims dos anys i mig, segons el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). En concret, no plovia tant des del 23 de novembre del 2021. La del dilluns va ser una jornada de pluja general i persistent, amb acumulacions de 20 a 50 litres per metre quadrat a gran part del país, més de 50 l/m2 a diversos sectors de la meitat nord del litoral i el prelitoral, així com al Pirineu Oriental, i màxims de més de 100 litres per metre quadrat al tram final del riu Llobregat i zones pròximes del Vallès Occidental.

En el cas de la demarcació Tarragona, tot i que no va ploure amb tanta intensitat com a Viladecans, on es van arribar a recollir 125,6 litres, sí que es van arribar a enregistrar quantitats acumulades de 20 a 50 litres per metre quadrat. De fet, entre dilluns i dimarts, destaquen els registres a Blancafort (49,4 mm), Tarragona ciutat (48,3 mm), Vinyols i els Arcs (46,1 mm), l'Espluga de Francolí (42,6 mm), Constantí (41,2 mm), la Bisbal del Penedès (39,1 mm) o Cunit (34,7 mm).

D'altra banda, les quantitats han sigut menys abundants i, fins i tot, inferiors als 10 litres a punts de les Terres de l'Ebre. És el cas, per exemple, de l'Aldea, on només van caure 5,9 mm, Batea (7,1 mm), Aldover (8,9 mm), el pantà de Riba-roja (8,9 mm) o Mas de Barberans (9 mm). D'altra banda, Alcanar va acumular 10,3 mm, l'Horta de Sant Joan 10,8 mm, l'Ametlla de Mar 11,1 mm, Gandesa 11,7 mm i Benissanet, el Perelló i el Masroig 12,7 mm.

