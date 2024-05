Cent treballadors de Carrefour protesten a la Rambla Nova de Tarragona contra el canvi d'horaris

Cent treballadors de Carrefour Tarragona han protestat a la Rambla Nova de Tarragona aquest dimecres al matí contra el canvi d'horaris que planteja l'empresa. De fet, els treballadors denuncien que quatre sindicats (FETICO, CCOO, UGT i Valorian) han donat suport a la modificació de condicions laborals que l'empresa planteja.

Així doncs, els treballadors temen que l'empresa torni a imposar les jornades partides o que apliqui mesures que empitjorarien la conciliació laboral, personal i familiar. D'altra banda, els assistents han lamentat que el Comitè d'empresa de Carrefour Tarragona no s'hagi sumat a la protesta, així que han exigit una postura dura dels sindicats enfront l'empresa i han anunciat que hi haurà més mobilitzacions si la situació no millora.

