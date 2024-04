Treballadors del Carrefour de Tarragona protestaran contra el canvi d’horaris

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Més d’un centenar de treballadors del Carrefour de Tarragona protestaran a la manifestació de l’1 de maig per exigir als sindicats que defensin els seus drets.

Els empleats afirmen no sentir-se representats per les parts que componen la taula de negociació sobre la futura modificació de les condicions laborals fixades per l’empresa. Aquestes, recollides a l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors, podrien implicar un canvi en els horaris, la jornada de treball, els torns, i el sistema de remuneració entre d’altres.

«No ens han informat del que vindrà exactament. No s’ha convocat cap assemblea per informar-nos ni se’ns ha preguntat l’opinió en cap moment», afirma Ángel Fraile, treballador de l’empresa i portaveu del moviment.

Tot i això, explica que les altres tres vegades que s’ha aplicat aquest article, es tractava d’un canvi d’horaris, al que gran part dels treballadors s’oposen. «Moltes persones treballen aquí perquè malgrat el baix salari, l’horari els hi permet compaginar la vida laboral i familiar. Ara ens destruiran aquesta conciliació i ens continuaran pagant igual de malament», denuncia Fraile.

Els sindicats que aquests dies s’estan reunint amb l’empresa són FETICO, CCOO, UGT i Valorian. Fraile explica que «en comptes de presentar una postura ferma i totalment contrària» a les modificacions les estan acceptant, ja que només estan intentant «veure com suavitzen la situació».

«Volem que facin una defensa efectiva dels nostres drets i que s’enfrontin a la patronal. Això és el que els exigirem l’1 de maig a la manifestació», explica el treballador. Si no es dona resposta a aquestes demandes, Fraile afirma que es valorarà repetir la mobilització, aquest cop davant l’accés del centre. Tampoc descarta la creació d’una nova plataforma.

«Esperem que els sindicats ens escoltin i traslladin la nostra postura a l’empresa. Volem comptar amb ells, però si ells no compten amb nosaltres, haurem de continuar lluitant pel nostre compte», conclou Fraile.

