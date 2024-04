La sequera provoca un increment del 4% del volum de negoci del CAT el 2023

La sequera ha provocat que el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) hagi incrementat un 4% el volum de negoci el 2023, arribant als 33,1 milions d'euros. «En context de sequera, el CAT sempre és una garantia», ha defensat el seu president, Joan Alginet, qui ha detallat que durant l'últim any han estat diversos els ajuntaments consorciats que s'han vist obligats a fer servir l'aigua del consorci.

Durant l'assemblea general ordinària celebrada aquest dimarts, també s'ha informat d'un increment del 56% en el nombre de paràmetres analitzats l'últim any, en què es constata «les condicions òptimes de la qualitat de l'aigua». Alginet també ha celebrat l'escenari favorable que es preveu per al 2024 amb «garanties totals» i sense restriccions.

Alginet també ha defensat que, malgrat el «molt bon estat de salut» del pantà de Mequinensa -està al 90% de capacitat-, el Consorci d'Aigües de Tarragona manté activat el Pla d'Emergència per Sequera en fase de normalitat per solidaritat i compromís amb la situació que es viu en altres punts del territori. «Crec que és important fer-ho per donar un missatge de coherència a la societat, ja que no s'entendria que les Terres de l'Ebre o el CAT sortissin de la fase de prealerta, tot i estar en condicions objectives per fer-ho», ha afirmat.

Tot i això, ha assegurat que «no és una situació idíl·lica perpetua, sinó conjuntural» i ha recordat que fa cinc mesos el pantà de Mequinensa estava al 30% de la seva capacitat, obligant «els pagesos i arrossers a fer la collita a la meitat de la concessió». Una campanya molt diferent a la que Alginet visualitza per aquest 2024, on preveu que es pugui fer sense restriccions.

Un 56% més de paràmetres analitzats

El president del CAT ha informat d'aquesta bona sintonia als representants dels 69 municipis i 26 indústries consorciades durant la primera assemblea general ordinària que el consorci ha celebrat aquest 2024. A banda d'aprovar els estats financers del 2023, el CAT també els ha detallat el balanç del departament de Qualitat de les Aigües del Consorci. Segons han afirmat, durant el 2023 s'ha registrat un increment del 56,1% en el nombre de paràmetres analitzats, amb un total de 60.606, el que significa 247 paràmetres al dia. El 2022 se'n van fer 38.000.

Un creixement que, segons han afirmat, és degut, principalment, a l'inici de la vigència del Reial Decret 3/2023 des del gener 2023, així com «al compromís per oferir un servei i un producte de màxima qualitat». De fet, en l'últim any, s'han pres prop de 3.000 mostres en diferents punts de la xarxa. En aquesta línia, Alginet ha detallat que «malgrat que l'episodi de sequera del 2023 ha comportat un increment en les incidències registrades al Laboratori, l'aigua que s'ha distribuït ha estat apta per al consum humà els 365 dies de l'any».

