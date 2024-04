El CAT estrena una instal·lació fotovoltaica a la seu de Constantí

El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) ha estrenat aquest dimarts una nova instal·lació fotovoltaica a la seva seu de Constantí. Són 1.902 panells que proveiran un 17,7% de l'energia consumida en aquest equipament. Aquesta és la primera fase d'un projecte que el CAT fa de la mà d'Endesa, que ha assumit els 5,6 MEUR de cost i en farà el manteniment per un període de deu anys, durant els quals recuperarà la inversió.

La segona fase es durà a terme a les instal·lacions de l'Ampolla (Baix Ebre) on al setembre està previst posar en marxa 6.600 plaques solars més. L'objectiu del consorci és generar amb fonts renovables el 15% de l'energia consumida en tota la seva activitat l'any 2026.

El president del CAT, Joan Alginet, ha apuntat que volen destinar bona part dels sostres «per aprofitament energètic». Quan estigui en marxa la instal·lació fotovoltaica de l'Ampolla l'autoproducció de l'ens serà del 10,2%, «encara lluny del 15%, però compromesos en arribar-hi», ha manifestat Alginet. Amb tot, la que s'ha posat en marxa aquest dimarts és l'equipament fotovoltaic «d'una infraestructura hidràulica més gran de l'Estat», ha destacat. Els panells de Constantí produiran 1.610 MWh anuals, una producció equivalent al consumit mitjà domèstic d'unes 340 llars, i ocupen una extensió de 9.200 metres quadrats.

Des d'Endesa, el seu director a Catalunya, Enric Brazís, ha apuntat que «el CAT és pioner en desenvolupar una licitació de col·laboració» en el camí de la descarbonització. El model escollit fa que Endesa recuperi la inversió amb la factura elèctrica del consorci dels pròxims deu anys. Un cop passi aquest període, la instal·lació passarà a ser propietat de l'ens, que la podrà explotar directament. A banda, la companyia elèctrica ja proveeix l'energia que consumeix el CAT i que és 100% verda, ha destacat.

Més autoconsum

Finalment, la directora de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), Marta Morera, ha valorat que Catalunya «ja ha arrencat» la transició energètica. Alhora, ha afirmat que l'aposta del Govern és potenciar l'autoconsum perquè assegura «energies renovables pròximes al lloc de consum, un bon preu de cost, deixar de dependre d'altres països, deixar de consumir combustibles fòssils i empoderar el consumidor final».

«Hem de poder anar accelerant en la tipologia del model que ens interessa, que és autoconsum a màxims, instal·lacions petites i mitjanes distribuïdes pel territori i finalment grans instal·lacions, que també ens faran falta», ha apuntat. L'objectiu és garantir la sobirania energètica, que és «clau per assegurar el subministrament a un cost assequible, tant per famílies com per empreses», ha manifestat. Amb tot l'executiu es fixa com a objectiu que el 2050 el 100% de l'energia consumida al país sigui de fonts renovables. Morera ha destacat que les instal·lacions «s'han triplicat en tres anys» i ja han arribat a les 100.000 el 2023, de les quals unes 15.500 són a la demarcació de Tarragona. L'objectiu és arribar a les 500.000 el 2050.