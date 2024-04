Els arrossars del Delta s'inunden sense patir per l'aigua però amb recels per la salinitat i el caragol maçana

La inundació dels camps d'arròs al delta de l'Ebre ha començat aquest dijous amb la soltada a l'hemidelta esquerre. Les maniobres es fan amb somriures als rostres a diferència de l'any passat, quan els pagesos van haver d'engegar la campanya amb la meitat de l'aigua sense saber si seria viable plantar l'arròs.

Enguany no es patirà per l'aigua. Els regants de l'esquerra i la dreta disposaran dels 19 i 27 m3/s, tota la concessió de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l'Ebre). Però tenen altres preocupacions derivades de les restriccions de la sequera de l'any passat com és l'impacte en la producció de l'arròs de l'augment de la salinitat dels sòls així com l'abast de l'exposició de la dispersió de la plaga del caragol maçana.

La soltada de l'aigua a la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, Sindicat agrícola de l'Ebre, va començar aquest dimecres a la tarda de manera que aquest dijous ja s'haurà fet tota «l'omplida» i s'haurà repartit tota l'aigua per l'hemidelta esquerre. Els Regants de la Dreta ho faran a partir de dilluns vinent. «Tota la xarxa hidràulica s'omple de cop. Abans ho fèiem en dues fases però des de fa uns anys ho fem d'una tirada», ha concretat Meritxell Jardí, coordinadora tècnica de la Comunitat de Regants.

Des de primera hora del matí, alguns pagesos obren les entrades dels canals a les parcel·les. En Ramon Vila, als seus 80 anys, ha sigut un dels primers. Anant i venint amb la seva bicicleta, s'atura davant una finca pròxima al municipi de Deltebre (Baix Ebre) per comprovar que l'aigua entra correctament al seu tros. En uns deu dies, com a màxim, tots els arrossars de l'hemidelta esquerre estaran plens d'aigua. Si plou, com sembla que apunten les prediccions meteorològiques, podria enllestir-se en una setmana. Després començarà la sembra.

Més sembra en sec

No serà fins d'aquí a uns dies, que es determinarà la superfície que s'ha regat i es podrà saber quants agricultors han tornat a optar per la tècnica de la sembra en sec. Els arrossars se solen sembrar amb els camps inundats, però des de l'aparició de la plaga del caragol maçana al Delta de l'Ebre, aquesta tècnica és una alternativa cada cop més estesa.

Aquests caragols invasors hivernen sota la terra, surten quan tenen aigua i com coincideix amb la sembra de l'arròs, es mengen els brots i maten la planta. Per evitar-ho, alguns arrossaires sembren sense aigua i quan la planta té la mida suficient per evitar que el caragol la faci malbé, inunden el camp. «Està en tendència i enguany, preveient que hi haurà més caragol, suposem que s'incrementarà bastant. Serà un any favorable per fer-ne -de sembra en sec-», ha reconegut Jardí.

Caragols, per cinc o més

Les restriccions de la concessió d'aigua l'any passat van obligar als regants de l'esquerra a bombejar-ne dels desguassos. Ho van fer conscients del risc que suposava de tornar a estendre la plaga i assumint que «es perdria la feina feta durant una dècada» per frenar i contenir aquesta espècie invasora. «Sabem que hi haurà explosió bastant important. No ens atrevim a dir a una xifra, però estarem molt pendents i farem seguiment d'aquesta explosió previsible que hi haurà enguany», ha avançat la coordinadora tècnica dels Regants de l'Esquerra.

Acció Climàtica assegura que les hectàrees afectades per la plaga del caragol maçana s'ha multiplicat per cinc en dos anys. Segons les dades que va donar el Departament, hi ha unes 639 hectàrees afectades per la plaga. Eren 120 hectàrees, l'any el 2022.

Mesurament de la salinitat

També preocupa la salinitat dels terrenys i les pèrdues de producció que pot suposar. Meritxell Jardí ha recordat que les restriccions de l'any passat van afectar la quantitat i també la qualitat de l'aigua del riu Ebre, que va incrementar la salinitat. En adonar-se'n, es van fer mesuraments en diferents punts que es repetiran enguany i es compararan. «Farem una revisió sobre com evoluciona, i si hi ha una neteja real de les sals», ha explicat la tècnica.

De totes les mesures extraordinàries que es van posar en marxa l'any passat, se n'han adaptat algunes per mantenir-les, però sobretot es vol aprofitar la disposició «normal» de l'aigua per comprovar el funcionament de les infraestructures que es van crear el 2022 i que amb la sequera no es va poder comprovar «si funcionaven correctament». Es tracta de les estacions de bombeig que han de subministrar aigua als espais naturals del Delta de l'Ebre.

El Sindicat agrícola de l'Ebre també ha iniciat una prova de sanejament, amb drenatges d'aigua salada en 60 hectàrees d'arrossars. L'objectiu és reduir el consum de reg, combatre plagues com el caragol maçana i diversificar els conreus actuals. Una xarxa de canonades de deu quilòmetres evacuarà l'aigua salada que es filtra pel subsol cap a un pou i s'abocarà als desguassos.

«Podrem treure dades importants perquè ja hem fet treballs previs, en farem durant la campanya i després. En un any tindrem dades que tenim ganes de veure», ha apuntat Jardí. Si els resultats són els esperats, el sistema s'estendrà. «Tenim moltes zones localitzades susceptibles de fer-hi sanejaments i possibilitat d'ampliar-ho. Si funciona es farà extensiu a moltes zones del Delta», ha afegit.

Primera festa de la Solta

La Comunitat de Regants de l'Esquerra ha fet enguany una Festa de la Solta, una jornada pedagògica amb alumnes de l'Institut de Deltebre que es van desplaçar a l'assut de Tivenys i Xerta per conèixer el funcionament dels canals de regadiu del Delta. Allí van veure com s'obren les comportes «per saber» quin és el sistema amb què «es regarà tot el Delta». L'èxit de la iniciativa fa que la Comunitat de Regants es plantegi obrir-ho a més centres escolars i a la ciutadania.

Campanya normalitzada a les cooperatives

Amb aquest context, la FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya) confien a tenir «una campanya normalitzada» i recuperar la «caiguda de producció», que es va aconseguir contenir en un 14% de l'any passat. Les dues cooperatives arrosseres del Delta de l'Ebre produeixen el 68% d'aquest aliment a Catalunya. La previsió de sembra al Delta se situa en unes 19.500 hectàrees, de les 20.500 hectàrees del conjunt de Catalunya. La superfície conreada d'arròs es manté estable. Les principals varietats que es planten són les tradicionals de gra rodó i semillarg.

