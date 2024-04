Proposen activar la targeta d'autobús T-10/120 per a millorar la mobilitat entre Tarragona i Barcelona

La Cambra de Comerç de Tarragona reclama que s'implementi la targeta d'autobús T-10/120 per a millorar la mobilitat amb Barcelona. La proposta de la corporació és un títol de transport de deu viatges en 120 dies, amb preus que s'equiparin als bitllets de tren de Renfe.

Així, demana compromís als partits que es presenten a les pròximes eleccions catalanes per tal que trobin una solució a la «saturació» de la línia ferroviària Tarragona-Barcelona, la qual, sostenen, provoca «inconvenients» i «conseqüències socioeconòmiques notables». «Considerem que l'aprofitament dels serveis d'autobús, tal com s'ha fet en altres poblacions, és una solució exportable al Camp de Tarragona, i en aquests moments sembla que l'única realment possible», asseveren.

Des de l'organisme afirmen que amb la gratuïtat del servei ferroviari, la supressió dels peatges i els col·lapses continus a l'AP-7 o les restriccions dels vehicles més contaminants a la ciutat de Barcelona, els serveis ferroviaris «no donen més de si, ni en solcs d'entrada ni amb material rodant». També consideren que les obres del tercer fil significaran una «disfunció encara més gran», amb la combinació del servei ferroviari i el de l'autobús en els trams en obres.

«En conseqüència, si no es poden posar més trens, l'autobús encara té recorregut de creixement en el sistema de mobilitat, donant resposta a les necessitats cada vegada més importants, que el servei de Regionals ja no pot atendre, i així s'està fent en altres llocs com Mataró, Sabadell o Vilanova, transportant milions de viatgers cada any», manifesten en un comunicat.

Des de la Cambra també recorden que aquesta mateixa solució es va adoptar a Tortosa per millorar i complementar el servei ferroviari de passatgers amb Barcelona, amb una targeta multiviatge, que va reduir el preu del trajecte a la meitat. Alhora, subratllen que els municipis de l'àrea Metropolitana de Barcelona ho tenen integrat a l'ATM de Barcelona i que poblacions com Girona, Lleida, Figueres disposen de la T-10/120.

«Cal i és imprescindible la implantació de la T-10/120 amb preus com els de Renfe. Més quan la majoria dels serveis de Catalunya ja en gaudeixen i els del Camp de Tarragona són els únics que encara no en disposen per anar a Barcelona», lamenten. A banda dels preus, també opinen que és «molt important» el temps de viatge per tal de fer-lo equivalent amb el del ferrocarril.

Per tot plegat, des de la Cambra de Tarragona sol·licitaran el «compromís ferm» als partits perquè en la pròxima legislatura s'equipari el Camp de Tarragona amb la resta de Catalunya. També demanaran implementar de forma progressiva serveis multimodals, que comuniquin la demarcació de Tarragona amb la ciutat Comtal per suplir les mancances de mobilitat que pateixen els usuaris del corredor ferroviari entre Tarragona-Barcelona.

Et pot interessar: