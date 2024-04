El Dixieland torna a omplir els carrers i places de jazz tot i l’arribada de la pluja

La 29a edició del Dixieland ha tornat a omplir les places, mercadets i carrers de Tarragona de jazz i swing. Ho ha fet malgrat l’arribada de la pluja, que ha deixat precipitacions a la ciutat des del passat dijous i fins aquest dilluns.

I és que la bona previsió per part de l’Ajuntament i les entitats organitzadores ha permès que els concerts tinguin un lloc alternatiu on celebrar-se en cas que la pluja fes acte de presència.

El festival va arrencar dijous i es va allargar fins aquest diumenge, amb el concert de cloenda a l’Auditori de la Diputació per part de la TGN Big Band i Agustí Burriel.

Durant tot el cap de setmana, la ciutadania va poder gaudir de bandes de carrer a la Rambla o al Mercat i Mercadet de Torreforta i de concerts a bars i terrasses de la Part Alta, el Serrallo i l’Eixample de la ciutat.

Alguns dels noms que han posat ritme a la ciutat durant aquests dies han estat Gata Brass Band, Steam Brass Band, By The Way Jazz, The Manouches, Stromboli Jazz Band Trio, Bulbalkan, The Feo’s Experience o Small River Dixie. La regidora de carrer del festival, Blanca Serres, va destacar que els grups venen tant del Camp de Tarragona com de la resta de Catalunya, Andalusia o Múrcia.

Bona previsió en cas de pluja

En veure la previsió meteorològica pel cap de setmana, l’organització va decidir dijous començar a cercar espais alternatius per als concerts. Aquest diumenge, per exemple, la mostra de claqué prevista per les 12 hores a la Pèrgola del Serrallo es va traslladar a l’Antiga Audiència.

Per altra banda, el Pícnic Dixie, que s’havia de realitzar al Parc de l’Amfiteatre, va tenir lloc finalment a l’església de Sant Miquel. Això va donar lloc a una imatge poc habitual: desenes de persones ballant al ritme de jazz i swing en l’interior d’una església, amb els músics tocant al davant de l’altar.

La 29a edició del Dixieland va cloure ahir al vespre amb un concert de la TGN Big Band i Agustió Burriel titulat Crooners Swing. Aquesta denominació s’aplica als cantants que interpreten un cert tipus de cançó popular clàssica, gènere que als EUA es coneix com a pop standard.

