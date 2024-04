El Dixieland vuelve a llenar las calles y plazas de jazz a pesar de la llegada de la lluvia

Publicado por Redacció ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La 29.ª edición del Dixieland ha vuelto a llenar las plazas, mercaditos y calles de Tarragona de jazz y swing. Lo ha hecho a pesar de la llegada de la lluvia, que ha dejado precipitaciones en la ciudad desde el pasado jueves y hasta este lunes.

Y es que la buena previsión por parte del Ajuntament y las entidades organizadoras ha permitido que los conciertos tengan un lugar alternativo donde celebrarse en caso de que la lluvia hiciera acto de presencia.

El festival arrancó el jueves y se alargó hasta este domingo, con el concierto de clausura en el Auditorio de la Diputación por parte de la TGN Big Band y Agustí Burriel.

Durante todo el fin de semana, la ciudadanía pudo disfrutar de bandas de calle a la Rambla o al Mercado y Mercadet de Torreforta y de conciertos en bares y terrazas de la Parte Alta, el Serrallo y el Eixample de la ciudad.

Algunos de los nombres que han puesto ritmo en la ciudad durante estos días han sido Gata Brass Band, Steam Brass Band, By The Way Jazz, The Manouches, Stromboli Jazz Band Trio, Bulbalkan, The Feo's Experience o Small River Dixie. La concejala de calle del festival, Blanca Serres, destacó que los grupos vienen tanto del Camp de Tarragona como del resto de Cataluña, Andalucía o Murcia.

Buena previsión en caso de lluvia

Al ver la previsión meteorológica para el fin de semana, la organización decidió el jueves empezar a buscar espacios alternativos para los conciertos. Este domingo, por ejemplo, la muestra de claqué prevista para las 12 horas en la Pérgola del Serrallo se trasladó a la Antigua Audiencia.

Por otra parte, el Picnic Dixie, que se tenía que realizar en el Parque del Anfiteatro, tuvo lugar finalmente en la iglesia de Sant Miquel. Eso dio lugar a una imagen poco habitual: decenas de personas bailando al ritmo de jazz y swing en el interior de una iglesia, con los músicos tocant delante del altar.

La 29.ª edición del Dixieland cerró ayer por la noche con un concierto de la TGN Big Band y Agustió Burriel titulado Crooners Swing. Esta denominación se aplica a los cantantes que interpretan un cierto tipo de canción popular clásica, género que en los EE.UU. se conoce como pop standard.

