La posada en marxa de la marxa de la nòria dona el tret de sortida a la Fira d'Abril de Bonavista

La Fira d’atraccions s’ha estrenat aquest migdia amb el viatge inaugural de la nòria de 33 metres per part de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la presidenta de Mercats i consellera de Comerç, Montse Adan, i les cinc entitats participants a la Fira: Resistencia Bandera Negra, Club Cultural Bonavista, Casa Andalucía de Tarragona i província, AAVV Progresista de Torreforta i Associació de Veïns de Bonavista són les cinc entitats que participaran en la Fira d’Abril a les casetes.

Des d’aquest divendres 26 d’abril a partir de les 17 h, la ciutadania i visitants podran gaudir de les més de 50 atraccions i de les diferents casetes amb oferta gastronòmica, instal·lades durant deu dies a la Fira d’Abril de la mà del Gremi d’Atraccions de Fires de Catalunya (GREFIC), convidat per l’Associació de Veïns de Bonavista.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que «hem treballat per recuperar la Fira d’Abril després de quatre anys, a l’altura que Tarragona es mereix i amb esforç per posicionar-la com una de les millors de Catalunya».

També ha explicat que s'ha reforçat el transport públic per tal que l'accés a la Fira d'Abril sigui més senzill. Així. la línia L3 de l'EMT, que connecta el barri de Bonavista i el centre de Tarragona, augmentarà el seu servei els dies que la fira obre fins a altes hores de la matinada.

Viñuales ha posat de manifest que «la Fira d’Abril és un esdeveniment que dinamitza Bonavista i l’entorn, i que suma i aporta a Tarragona», a la vegada que ha convidat als tarragonins i tarragonines a visitar i gaudir de la Fira d’atraccions i la Fira d’Abril.

Al seu torn, la presidenta de Mercats i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha explicat la programació musical prevista per als dies de l’esdeveniment en l’escenari central cobert que, cada nit serà l’escenari d’una actuació musical diferent oberta i gratuïta a tothom amb presència i protagonisme d’artistes del territori, i també d’arreu de l’Estat.

Adan, ha remarcat que el cost de la Fira d'enguany s'ajusta al pressupostat des d'un primer moment, una xifra que supera els 100.000 euros i en la qual ha participat la Diputació de Tarragona que enguany ha fet una gran aportació per celebrar el 30é aniversari.

La consellera ha destacat que «l’edició d’enguany de la Fira d’Abril recupera amb força la programació musical i d’oci prevista per als dies de l’esdeveniment».

La presidenta de Mercats ha explicat els detalls de la programació de la Fira «hem concebut la producció i organització d’aquesta Fira pensada per a tots els tarragonins i tarragonines, i també per a ser pol d’atracció de turistes i visitants a la nostra ciutat».

L’horari de la Fira d’atraccions

La Fira d’atraccions s’instal·la des d’avui divendres 26 d’abril i fins al pròxim 5 de maig. L’horari és de 17 h fins a les 00 h, excepte els divendres, dissabtes i el 30 d’abril que la Fira d’atraccions estarà oberta fins a la 1 h.

El dijous 2 de maig, el Gremi d’Atraccions de Fires de Catalunya (GREFIC) oferirà un preu especial de 2 € en les atraccions de la Fira d’Abril.

L’horari de la Fira d’Abril

La Fira d’Abril torna a Tarragona del 30 d’abril al 5 de maig. L’acte d'obertura de la 30a edició de la Fira d’abril serà el pròxim dimarts 30 d’abril, a les 19 h.

