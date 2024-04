La Guàrdia Urbana de Tarragona estudiarà si li cal reforç dels Mossos per la Fira d'Abril

L'intendent de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Manel Vázquez, ha apuntat que estudiaran si els calen agents dels Mossos d'Esquadra per cobrir el dispositiu de la Fira d'Abril de la ciutat.

Divendres passat els policies municipals van assegurar que no farien més hores extres per cobrir esdeveniments especials com a protesta per l'incompliment per part de l'Ajuntament de Tarragona del conveni que els permet cobrar aquestes hores extres al mateix preu que els mossos.

En una entrevista a l'ACN, l'intendent ha agraït l'oferiment de la policia catalana i ha reconegut: «potser sí que necessitarem suport» en alguns dies de la Fira d'Abril, «si les reivindicacions continuen». En canvi, per aquest Sant Jordi no li caldran més efectius.

La Fira d'Abril se celebrarà del 30 d'abril al 5 de maig i el cap de setmana és quan el cos municipal pot anar més curt d'efectius, ha indicat l'intendent. «Encara no tinc els números, però al festiu o cap de setmana potser sí que necessitarem el suport dels Mossos», ha comentat.

Vázquez ha concretat que la tasca dels Mossos d'Esquadra seria per cobrir aquelles tasques que tenen compartides amb la Guàrdia Urbana i que els seus efectius no podrien fer. «Si hi ha un robatori o un furt i no tinc patrulles per cobrir el servei, seran els mossos, perquè també és competència d'ells», ha afirmat. «Cobrirem el què és nostre de Guàrdia Urbana; i el que és compartit, Mossos ens reforçarà amb més efectius», ha remarcat.

El responsable policial ha valorat «positivament» l'ajuda oferta pels comandaments de la policia catalana. «De seguida que el conseller -Joan Ignasi Elena- va mostrar la seva disponibilitat, em van trucar i em van dir que el que necessités ho posarien damunt la taula», ha explicat. En canvi, ja ha avançat que per aquesta diada de Sant Jordi no tindrà problemes per fer el servei previst. «És un dia de cada dia i ho cobrirem sense cap problema», ha assegurat.

Protesta al ple

Una cinquantena d'agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona van reclamar divendres passat al ple de Tarragona millores salarials. La principal petició va ser que el consistori respecti el conveni que determina que els policies del cos local han de cobrar les hores extres al mateix preu que els Mossos d'Esquadra, un fet que van assegurar no es produeix.

Alhora també van demanar una ampliació de la plantilla, ja que van apuntar que falten efectius i que per això han d'acumular moltes hores extres.

Et pot interessar: