Comencen a instal·lar la nòria de 33 metres per la Fira d'Abril de Bonavista

Ja ha començat la instal·lació de la nòria de 33 metres per la Fira d'Abril de Bonavista. Aquesta serà una de les atraccions que els visitants podran muntar durant la fira, que tindrà lloc del 30 d'abril al 5 de maig i s'ubicarà a l’aparcament asfaltat inferior del Mercadet de Bonavista.

La Fira d’atraccions comptarà amb 50 atraccions que s’instal·laran deu dies, des del 26 d’abril fins al 5 de maig, de la mà del Gremi d’Atraccions de Fires de Catalunya (GREFIC), convidat per l’Associació de Veïns de Bonavista.

L’horari serà des de les 17 h fins a les 00 h, excepte els divendres, dissabtes i el 30 d’abril que la Fira d’atraccions estarà oberta fins a la 1 h. El dijous 2 de maig, el Gremi d’Atraccions de Fires de Catalunya (GREFIC) oferirà una promoció durant la qual pujar a les atraccions de la Fira d’Abril tindrà un cost de 2 euros.

Actuacions musicals

A més d'aquestes atraccions, la fira comptarà amb dotze casetes ubicades en un recinte de 13.000 m2, amb un passadís central on s’ubicarà un escenari cobert.

En aquest, cada nit tindrà lloc una actuació musical de diversos artistes, la majoria del territori. A més, tots els dies a partir de les 18 h, l'espai també se cedirà a escoles de dansa i associacions que hi vulguin actuar.

Les activitats

Enguany és el 30è aniversari de la fira i la primera vegada que aquesta se celebra després de 4 anys. Durant l'efemèride també es recuperaran activitats com l’espectacle de Doma de cavalls, el diumenge 5 de maig.

També s'organitzaran de noves, com un concurs a xarxes socials de Mercats de Tarragona, on les persones visitants podran votar la millor caseta decorada. El premi per a la caseta guanyadora serà un pastís d’aniversari de la Pastisseria Velvet, que ha fet expressament, amb motiu d'aquest aniversari.

