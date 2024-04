MSC Fantasia fa la seva primera escala a Tarragona en un nou itinerari pel Mediterrani

El Port de Tarragona ha rebut aquest divendres per primera vegada al creuer MSC Fantasia de la companyia MSC Cruceros que recorre el Mediterrani durant set nits.

Des d’aquest mes d’abril i fins octubre, MSC Fantasia realitzarà un itinerari amb embarcament i desembarcament a Tarragona, el qual tindrà escales a les ciutats de València, Livorno, Civitavecchia (Roma), Gènova i Marsella.

El vaixell arribarà a Tarragona tots els divendres, oferint als seus passatgers l’oportunitat de disfrutar d’un cap de setmana postcreuer a la ciutat. Aquesta connexió directa entre MSC Cruceros i Tarragona crea una experiència única, permetent submergir-se en la rica cultura d’aquesta ciutat, reconeguda com a patrimoni de la UNESCO.

L’arribada de MSC Fantasia al Port de Tarragona és una mostra més del compromís de MSC Cruceros amb Espanya i els ports espanyols. L’any 2022 va ser el primer en el qual la companyia va comptar amb una temporada d’embarcaments en aquest port i, després de la bona resposta, s’han incrementat les escales per a aquest estiu de 2024. La companyia ha augmentat un 211% el nombre d’escales a la ciutat des de 2022, on comptava amb 9 escales, fins 2024, amb 28 escales.

En paraules de Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros: «els ports són una pedra angular per a MSC Cruceros i, sens dubte, el de Tarragona ocupa un lloc destacat. La seva accessibilitat i oferta turística l’han consolidat com a port d’embarcament clau. El creixement d’escales entre 2022 i 2024 reflecteix el creixent interès en aquesta regió costanera, però també subratlla el nostre compromís amb el Port de Tarragona»

A més, per facilitar l’arribada dels passatgers espanyols al port d’embarcament, la companyia ofereix un servei d’autobusos gratuït des de Saragossa i Lleida fins el Port de Tarragona.

MSC Fantasia

Amb més de 330 metres d’eslora i capacitat per a 4.363 passatgers i 1.370 tripulants, MSC Fantasia va entrar en servei el desembre de 2008 i va ser el primer vaixell en introduir MSC Yacht Club, l’exclusiu concepte d’«un iot dins d’un vaixell» d'MSC Cruceros. Aquest vaixell es distingeix pel seu compromís amb la sostenibilitat, incorporant sistemes avançats de tractament d’aigües residuals i de gestió d’energia per minimitzar el seu impacte ambiental.

MSC Fantasia brinda una àmplia gamma d’opcions d’entreteniment i activitats que inclouen piscines, jacuzzis, un teatre, restaurants, bars elegants, un spa de primera categoria i nombroses instal·lacions esportives per a tenis, futbol i bàsquet.

A més dels seus restaurants principals, el vaixell ofereix opcions gastronòmiques especialitzades, com Butcher’s Cut, el conegut rostidor americà de la companyia per als amants de la carn.

Aquest vaixell també es caracteritza per l’acurada elecció de materials, així com pels seus detalls, com l’escala adornada amb vidres Swarovski, el sostre de vidre o un impressionant solàrium.

