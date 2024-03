MSC vol convertir Tarragona en un port d'embarcament per a creueristes del centre i nord d'Europa

L'empresa MSC vol potenciar Tarragona com a port d'embarcament de creueristes de països com Alemanya, Anglaterra o del nord d'Europa. El director general d'MSC Cruceros a Espanya, Fernando Pacheco, ha explicat aquest dijous que la companyia està treballant en paquets turístics que incloguin el viatge des del país d'origen en avió fins a l'aeroport de Barcelona i després el trasllat per carretera fins a Tarragona, on començarien el creuer per la Mediterrània.

Una altra opció que estudien és atreure públic de Madrid i altres zones de l'Estat perquè facin servir el port tarragoní com a origen i final del seu creuer, amb ofertes que podrien incloure el trasllat amb autocar o tren i una estada de cap de setmana a la ciutat.

En una conferència a la Cambra de Comerç de Tarragona, Pacheco ha exposat els plans de la naviliera per aquesta temporada. D'entrada faran dos escales més a Tarragona que l'any passat, fins a les 28. Això els permetrà arribar als 122.000 viatgers, per sobre els 83.800 del 2023. El vaixell d'enguany serà lleugerament més gran que el que feia el recorregut l'estiu passat i superarà els 4.000 passatgers en cada visita.

La ruta que farà l'embarcació serà Tarragona, Marsella, Livorno, Civitavecchia (Roma), Gènova i València. «El de Tarragona és un vaixell dedicat principalment al mercat espanyol. La majoria embarca a València i una petita part a Tarragona», ha comentat el director general. De cara al 2025 l'empresa encara no té el pla definit, però Pacheco ha avançat que «està encaminat» que segueixin operant a la ciutat.

Alhora, el directiu ha apuntat que als 83.800 passatgers que van portar a Tarragona el 2023 els van vendre 6.375 excursions. Les més demandades van ser la visita pel centre històric de la ciutat, PortAventura i la combinada de PortAventura més Ferrari Land. Pacheco ha comentat que en comparació amb altres destinacions a Tarragona els visitants compren menys excursions i ho ha justificat per la «comoditat» del port.

«Et permet connectar amb la ciutat quasi caminant, perquè el centre i el casc antic és molt a prop del vaixell», ha explicat, per la qual cosa molts creueristes enlloc de contractar excursions es desplacen a peu o en taxi pel seu compte. «Per nosaltres això és important perquè són ports molt valorats» pels viatgers, ha remarcat.

Pacheco també ha sortit al pas de les crítiques que hi ha vers aquest tipus de turisme. Pel que fa a la massificació que genera en ciutats com Barcelona, ha apuntat que segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona a la capital catalana els creuers únicament representen el 7% dels turistes, però que en canvi aporten un 14% dels impostos relacionats amb el turisme.

Pel que fa a la sostenibilitat, ha exposat diferents exemples en els quals treballa l'empresa, com ara un vaixell que ja ha aconseguit navegar quatre dies seguits sense generar emissions de CO2. Pel que fa al consum d'aigua als ports, ha apuntat que s'han compromès amb Barcelona a no abastir-se d'aigua perquè van «per davant a nivell tecnològic». Així, ha indicat que als vaixells tenen plantes dessalinitzadores que produeixen aigua que utilitzen per les dutxes o la neteja, que després es torna a «depurar i filtrar» abans de retornar-la al mar. «Fins i tot tenim un vaixell que converteix l'aigua de mar en cervesa», ha assegurat.

Finalment, ha indicat que «més del 80%» dels creuers que arriben a Barcelona estan preparats per connectar-se a la xarxa elèctrica de la ciutat quan són a port, però que no ho poden fer perquè les infraestructures de les terminals no estan preparades. Una situació que canviarà a partir d'aquest any, ha avançat. «El 2050 serem 100% sostenibles perquè anem per davant d'altres indústries», ha pronosticat. A nivell estatal, MSC el 2024 té previstes 609 escales i és actualment el quart mercat a nivell global de la companyia, amb més de 300.000 passatgers anuals i una quota de mercat del 50%.