5.000 passatgers arribaran aquest divendres a Tarragona i posaran en marxa la temporada de creuers

Tarragona Turisme tornarà a desplegar aquest divendres 19 d'abril el dispositiu de recepció de creueristes amb l’inici de la temporada, com ja va fer l’any passat. L'objectiu és millorar la rebuda i l’experiència d’aquests turistes a la ciutat.

Entre les mesures del dispositiu repeteixen l’ampliació de parades dels autobusos –amb dos punts, a la Via Augusta i a l’avinguda Catalunya— i la contractació d’informadors turístics per explicar l’oferta patrimonial, cultural, gastronòmica i comercial de la ciutat.

Un equip d'informadors turístics rebrà als creueristes que arribin a Tarragona.Ajuntament Tarragona

«L’objectiu és que el creuerista s’endugui la millor experiència possible i, en el cas dels creuers de MSC, que embarquen i desembarquen a la ciutat els divendres, propiciar que allarguin l’estada a la nostra ciutat fruit d’una bona experiència i del coneixement de la riquesa de Tarragona en tots els aspectes», ha afirmat la consellera de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona.

Enguany, el dispositiu també contempla el repartiment de material turístic promocional específicament editat per als creueristes amb les 10 visites essencials a Tarragona, perquè treguin el màxim partit de la visita a la ciutat. Els díptics, que inclouen un plànol i imatges dels principals atractius de Tarragona, estan editats en anglès, francès, alemany, italià, castellà i català.

El fulleto recomana a més descobrir diferents indrets singulars de la ciutat, com ara el Balcó del Mediterrani, el Mercat Central i El Serrallo, entre d'altres.

En aquesta línia, la regidoria de Turisme ha explicat que es treballa en noves accions per millorar l’experiència del turisme de creuers a la ciutat, que seran anunciades i implantades ja aquest mateix 2024.

Temporada de creuers

Demà divendres 19 d’abril arriben a Tarragona un creuer petit de Windstar Cruises amb capacitat de 148 passatges i dos creuers més de la companyia MSC amb 5.000 passatgers aproximadament: MSC Fantasía i MSC Música.

Aquest dia es posa en marxa el dispositiu de recepció de Tarragona Turisme, ja que el primer creuer que va atracar a Tarragona aquest 2024 va ser el 7 d’abril, però en tenir una capacitat màxima de 90 passatgers, no va requerir del servei d’informadors.

L’aposta de MSC aquest 2024 per Tarragona, que es va anunciar a Fitur, significa per Montse Adan «un pas més en la consolidació de Tarragona com a ciutat de creuers i una oportunitat per projectar la ciutat cap a un perfil de visitant de curta estada, especialment de cap de setmana».

«Treballem en la línia de dinamitzar la ciutat al llarg de tot l'any i aquesta temporada de creuers, amb atracaments tots els divendres fins a finals d'octubre, és una bona oportunitat per als teixits comercials i de restauració de la ciutat, a qui s’informa del calendari d'arribada de creuers, en col·laboració amb les entitats, per tal d'estar preparats i oferir la millor atenció possible», ha afegit la presidenta del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.

Et pot interessar