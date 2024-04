Expedienten FCC per obligar la seva plantilla a treballar 10 hores diumenges i festius

detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya ha obert un expedient sancionador a FCC Medio Ambiente SA, l’adjudicatària del contracte de la brossa, per obligar la seva plantilla a treballar en diumenges i festius durant 10 hores en torn partit. Es tracta del doble que permet el conveni col·lectiu, atès que la norma convencional limita la jornada de diumenges i festius a cinc hores diàries, en torn de matí o de tarda.

«El mes de desembre de 2023 hi va haver companys que només van descansar 3 dies dels 31 que té el mes. Van treballar tots els festius, el que va provocar que es trenqués totalment la conciliació familiar», indiquen des de la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC). Fonts del sindicat celebren l’obertura del procediment per part d’Inspecció de Treball, però asseguren que l’empresa, després de rebre l’expedient, «té intencions d’iniciar un procediment de modificació substancial de condicions de treball amb caràcter col·lectiu».

El torn dels diumenges i festius es va establir fa més de quinze anys com un torn a temps parcial, a raó de 13 hores setmanals, després de les reivindicacions d’UGT. Amb el temps, el torn de 13 hores es va ampliar a 40, però es va mantenir l’obligatorietat de treballar en diumenges i festius en torns partits de cinc hores cadascun. «Si el seu dia de descans queia en festiu, es canviava a un altre dia i aquell festiu es treballava en dos torns de cinc hores. A més, no respectaven ni els mínims descansos que marca la llei», relaten des d’USOC.

L’empresa es defensa

Amb tot, la Secció de Relacions Col·lectives i Sancions del Departament d’Empresa i Treball haurà de valorar l’acta d’infracció emesa per Inspecció de Treball i decidir si el procediment sancionador tira endavant, que l’empresa considera com una sanció lleu, d’uns 1.000 euros. En aquest sentit, asseguren que s’ha recorregut l’expedient. «Hem recorregut perquè l’inspector es va confondre i no estem incomplint cap article del conveni», indiquen des d’FCC. A més, recalquen que «és una sanció lleu».

La casuística dels diumenges afecta un grup de treballadors i no a tota la plantilla, segons explica el delegat sindical d’USOC, Vicente Escudero. El mateix denuncia que, després de l’obertura de l’expedient sancionador, «la UGT ha signat un nou conveni regulador» que «proposa un torn rotatiu d’un diumenge de descans i tres de feina». USOC, en canvi, suggereix que siguin voluntaris, remunerats i amb un màxim de cinc hores de feina.

Més expedients

Una altra de les problemàtiques que denuncien des d’USOC és el fet que la plantilla s’hagi de netejar l’uniforme de treball. Inspecció de Treball ha determinat que ho ha de fer l’empresa o, en cas contrari, haurà d’abonar un plus als treballadors. En el document oficial, es demana a l’empresa que acordi aquest factor amb el comitè.