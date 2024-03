Liciten la concessió d’una part de la Tabacalera per fer un centre universitari

L’Ajuntament de Tarragona ha obert la licitació per adjudicar la concessió administrativa d’ús privatiu per a la construcció i gestió d’un centre docent universitari i de formació professional al mòdul 5 de la Tabacalera. L’adjudicació es farà mitjançant un concurs en règim de lliure concurrència i per un termini de 40 anys.

L’objectiu del consistori és dignificar aquesta finca municipal donant-li ús amb noves activitats de formació universitària especialitzada a la ciutat i es tracta d’una iniciativa que s’emmarca en el projecte global per tal que la Tabacalera esdevingui un hub formatiu, cultural i tecnològic de referència.

El valor estimat del contracte és de 4.244.181,40 euros i el cànon anual de la concessió és de 212.209,07 euros anuals, preveient un període d’amortització màxim de les inversions de 20 anys, un període durant el qual l’amortització es considerarà un pagament en espècie del citat cànon. Per tant, la inversió inicial es dividirà en 20 anys i donarà una quota d’amortització lineal que en aquest període servirà de pagament en espècie.

L’espai, que comprèn una superfície de 2.864 metres quadrats, haurà de ser destinat exclusivament als fins de l’activitat objecte de la concessió i les obres a realitzar, així com l’explotació del mòdul i la gestió de l’activitat, aniran a càrrec del concessionari. Un cop acabi la concessió les instal·lacions passaran a ser de possessió i titularitat de l’Ajuntament.