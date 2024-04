Stop creuers denuncia el col·lapse de la Via Augusta per culpa dels autobusos dels creueristes

Captura del video d'Stop Cruceros que denuncia el col·lapse de la Via Augusta per la presència de creueristes.Instagram

Stop creuers Tarragona denuncia el col·lapse provocat per als creueristes a la Via Augusta de Tarragona.

La Plataforma ha publicat aquest matí un vídeo on es pot veure com els passatgers d'un creuer arriben en autobusos al primer tram d'aquesta via, a tocar de la plaça de la Unesco i davant del parc de l'Amfiteatre i, en baixar del vehicle, ocupen tota la vorera envaint l'espai i no permetent als vianants circular amb normalitat.

El mateix vídeo també denuncia que alguns ciutadans es posen en perill circulant per la carretera per tractar d'evitar el col·lapse que es forma a la vorera.

En les imatges es pot observar com els autobusos s'aturen a la parada de bus que hi ha davant del Monument a Tales de Milet i descarreguen en uns tendals d'MSC Cruceros.

«L'administració local es preocupa més per als estrangers que per a la seva pròpia ciutadania» denuncia el vídeo.

