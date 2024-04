Membres de la CUP bloquegen l'entrada dels primers creueristes al Port de Tarragona

Aquesta tarda membres de les CUP del Camp han aturat l’entrada dels busos que transporten creueristes des de diferents punts del territori als creuers amarrats al Port de Tarragona. Una desena d’activistes i militants han barrat el pas a les excursions de creueristes amb una pancarta amb el lema «Emergència per Sequera, aigua per la terra».

D’aquesta manera han volgut denunciar l’arribada de 6.000 creueristes a la ciutat de Tarragona i la previsió que arribin 122.000 més durant aquest 2024. També han denunciat els perills de la turistificació i la dependència econòmica vers el sector turístic.

El candidat per Tarragona Eloi Redón ha exposat que «la CUP fa temps que alertem dels perills que suposa condemnar territoris i comarques senceres a viure d’aquest turisme depredador, les dades ho demostren: més enllà de l’impacte ecològic que suposa, les comarques que viuen eminentment de la promoció turística són les més empobrides de Catalunya, actualment municipis com Salou que depenen més d’un 80% del PIB del turisme, són els municipis amb una renda per càpita més baixa».

«És per això que des de la CUP apostem per un model econòmic que no només depengui del turisme sinó que contribueixi al desenvolupament sostenible i reforci el sector primari. De la mateixa manera cal una reindustrialització coherent amb les necessitats del país, que planifiqui a favor de la població i respecti la terra», ha manifestat el regidor de la CUP per Torredembarra, Toni Sacristan.