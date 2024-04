Un episodi de pluges que deixarà importants acumulacions afectarà a Tarragona, almenys, fins l’1 de maig

Un episodi de pluges afectarà des de dissabte i, almenys, fins l’1 de maig a Tarragona, i a tot el quadrant nord-oest peninsular, on es preveuen acumulacions importants. La borrasca, que arribarà a la demarcació dissabte, s’intensificarà tant diumenge com dilluns, quan hi ha una probabilitat de pluja del 100%.

Per la seva part, dimarts la probabilitat de pluja disminueix fins el 60%, malgrat que s’esperen xàfecs, i dijous cau fins el 50%. Dimecres no s’espera que plogui a Tarragona. D’altra banda, les temperatures no variaran gaire respecte a les d’aquesta setmana. Així doncs, s’espera una temperatura màxima de 19 graus i una mínima d'11ºC durant aquests dies.