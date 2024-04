Retards, afectacions i indignació, la realitat diària a la qual s'enfronten els usuaris de Rodalies a Tarragona

La indignació entre els usuaris de rodalies a Tarragona no para de créixer, al mateix ritme que les incidències a les línies R2 sud, R4, R16 i R17. El cap de setmana va ser a la línia de l’interior per un robatori de cablejat. Dilluns, també a la mateixa línia, talls de circulació a causa d’un tren avariat entre l’Arboç i Vilafranca del Penedès.

Problemes que se sumen a les obres existents. El mateix dilluns a la línia R2 sud, on als retards són habituals, si va sumar la falta de trens que, en hores punta, comporta que molts usuaris es quedin a terra perquè els trens que arriben ja van plens fins dalt i no hi cap ni una agulla.

El tall de circulació de trens durant moltes hores al dia de l'R4, ha fet que la majoria d’usuaris opti per utilitzar l'R2 sud per anar a Barcelona, derivant en un augment molt important del nombre d’usuaris per aquesta línia. Però aquest augment, fàcilment previsible, no s’ha vist solucionat amb un augment de freqüències ni amb combois més llargs.

D'altra banda, els retards també són freqüents a les línies R16 (Barcelona Estació de França - Tarragona - Tortosa / Ulldecona) i R17 (Barcelona Estació de França - Salou - Port Aventura) i, durant les nits, els usuaris es mostren estranyats quan els trens arriben a l'hora prevista. De fet, segons el tipus de retard, fins i tot s'arriben a suspendre serveis, fet que comporta que es col·lapsin la resta de trens.

«Tots els dies tard. Algú pot dir-me què passa avui? Surto de casa amb mitja hora d’antelació perquè tots sabem com va el tema, i ni així puc arribar a la meva hora a la feina. Què explico avui?», ha compartit aquest mateix dimecres una usuària a la xarxa social X. Per la seva part, la resposta de Rodalies ha estat: «Bon dia, Eva el teu tren circula amb demora a causa d’una incidència tècnica ocorreguda a Tarragona. Disculpes».

El passat 21 de abril, Joan Manel va manifestar, també a X, com no es va pujar en un tren a Tarragona per la quantitat de gent que hi viatjava: «així va el tren de les 17:23h de Tarragona a Barcelona Sants. Quina merda tot plegat! Com és de suposar, no hem pogut pujar. El viatge d’anada, ahir, ja va ser èpic i la tornada també promet. Volem ser un país de primera amb serveis de tercera!».

Per exemple, el president del Consell Comarcal, Ramon Ferré, ha sortit a la palestra per defensar els drets dels usuaris i reclamar urgentment l’augment de trens i combois més llargs per absorbir el volum d’usuaris per l'R2 sud, alhora que també es millori el servei de l'R4 durant les hores del dia i el cap de setmana, quan està operativa.

«La indignació de la comarca no para d’augmentar i durant les darreres setmanes hem arribat al límit. Els usuaris del Baix Penedès es mereixen ser tractats com qualsevol altre ciutadà. Estem farts d’haver d’aguantar dia si i dia també retards, trens que no passen i que quan passen no hi cap ningú més, deixant molts usuaris a terra amb els problemes que això comporta d’arribar tard a la feina o a estudiar. Aquesta situació no pot continuar així», manifesta Ferré.

