La Unió Europea regalarà 35.000 bitllets de tren als joves de 18 anys que resideixin en els Estats membres de l’organisme supranacional a través del programa DiscoverEU, que es va iniciar el 2018. Dels 35.000 viatges que regalarà la UE per Europa, als joves espanyols els corresponen un total de 3.476 bitllets per viatjar amb tren, els quals es podran utilitzar en un termini d’un mes entre l’1 de juliol de 2024 i el 30 de setembre de 2025.

Això sí, l’assignació dels tiquets no està garantida, per la qual cosa cal registrar-se com més aviat millor abans que tanqui el termini d’inscripció el 30 d’abril a les 12:00 hora peninsular. Per aconseguir un dels bitllets gratis d’interrail, el primer que cal fer és omplir un qüestionari tipus test sobre coneixements generals de la Unió Europea, així com dels programes centrats en els joves de l’organisme continental.

Una vegada rebuts tots els 'exàmens’, la UE classificarà els candidats en funció de les seves respostes, és a dir, per 'nota', i repartirà els viatges amb aquest criteri. Tots els resultats es publicaran al Portal Europeu de la Joventut el juny d’aquest any, i els afortunats rebran un correu electrònic notificant-los-ho. Si, com és habitual, es vol viatjar en grup, cal seleccionar l’opció 'Jefe de grupo' al qüestionari per fer saber a l’organisme que no es viatjarà sol. Si al final aconsegueix els bitllets gratis, rebrà un codi que haurà de donar als seus companys de viatge, que poden ser fins quatre persones.

Per omplir el qüestionari, tan sols cal dirigir a la pàgina oficial del programa DiscoverEU, en la qual es troba un apartat amb 'Presenta la teva sol·licitud’. Això sí, s’han de complir una sèrie de requisits per poder participar: haver nascut en un dels estats membre de la Unió Europea entre l’1 de juliol de 2005 i el 30 de juny de 2006 i completar el test amb un document d’identitat (en el cas d’Espanya, el DNI).

