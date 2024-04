La Tarragona del futur: un barri tecnològic, una nova estació de tren i una ciutat de 200.000 habitants

Aquest dimecres l'equip de govern s'ha reunit amb els diferents grups municipals del consistori per exposar-los el projecte del nou POUM.

En les pròximes setmanes seguiran les negociacions. Aquest procés farà que les normes urbanístiques transitòries que hi ha actualment a la ciutat i que caduquen al novembre s'hagin de prorrogar, un fet que pel conseller d'Urbanisme de Tarragona, Ignacio García, no ha de suposar un problema.

L'alcalde, Rubén Viñuales, ha destacat que el nou planejament permetrà que «Tarragona creixi per tot arreu i de forma sostenible», a nivell «social, econòmic i mediambiental», alhora que «prioritza la cohesió».

La gran novetat és la reconversió de l'entorn de l'antiga CLH i el polígon Francolí en un nou barri tecnològic, amb nous habitatges i que faci de nexe d'unió entre el centre i els barris de Ponent.

També s'hi inclouria una nova estació ferroviària, que es convertiria en la principal de la ciutat. El projecte inicial la situa a l'A-27 i les vies de tren hi arribarien soterrades. «Les infraestructures no poden condicionar la ciutat, és la ciutat que condiciona les infraestructures; i tenim clar quines són i on les volem», ha remarcat Viñuales.

Paral·lelament, al nord d'aquest espai i també en l'àmbit que avui en dia es coneix com a Horta Gran, hi hauria una nova zona verda amb espais de reserva agrària.

Però la clau per desenvolupar tot aquest entorn és la marxa de la seva ubicació actual de l'empresa Exolum (antiga CLH) als terrenys de l'actual Complex Educatiu, conegut popularment com la Laboral.

Perquè això sigui realitat, els equipaments educatius es traslladarien al límit entre Bonavista i Campclar, just a sota l'Anella Mediterrània. Una operació que fa anys que es negocia, de la qual García n'és optimista però que encara no està tancada i que també compta amb la intervenció de la Generalitat, propietària dels terrenys de la Laboral.

Creixement a Llevant

A l'àrea de Llevant, la proposta del POUM inclou creixements urbanístics més moderats que en projectes anteriors. A la Budellera «es redimensiona el volum», mentre que a l'entorn de Mas d'en Sorder es reserven 10 hectàrees per habitatges al límit amb el terme municipal del Catllar, i que ja està urbanitzat.

A més, es transformen 37 hectàrees més en zona verda. A Terres Cavades, es recuperen projectes urbanístics, amb «creixement sostenible», ha garantit Viñuales. «Potser és l'últim POUM de creixement que tindrà Tarragona», ha manifestat.

García ha detallat que es preveuen quatre grans plans especials urbanístics (desembocadura del Gaià, desembocadura del Francolí, Anella Verda i platja Llarga) i fins a deu plans parcials urbanístics. «Reduïm el sol urbanitzable respecte el POUM del 2013 en 300 hectàrees, que s'incorporen a l'Anella Verda», ha destacat el conseller.

A banda, els habitatges de protecció oficial es repartiran tant a Llevant com a Ponent, una mesura que García ha destacat per tal «d'evitar crear guetos».

En el global de la ciutat, el creixement màxim podria arribar a ser de 56.000 habitants, una xifra que García ha dit que no es produirà perquè els POUM mai es desenvolupen en la seva totalitat.

