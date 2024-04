El segon debat entorn al riu Francolí ha posat de manifest el seu estat ecològic

El cicle de debats de Les Setmanes de l’aigua PortTarragona va continuar el passat divendres 19 d’abril, el Tinglado 1 del Moll de Costa, amb un acte centrat en el riu Francolí. En aquest, un grup d’experts i el públic van plantejar tota una sèrie de dubtes, reptes i idees per a millorar l’estat d’aquest espai.

El Francolí, que desemboca al mar passant per la ciutat de Tarragona, és un riu clàssicament mediterrani que pateix molt les faltes de pluges, com s’està vivint en aquests moments. El debat ha posat de manifest, com només cal anar a passejar pel tram final del riu, per veure que el riu desapareix en períodes de sequera persistent com ara. En un context d’emergència climàtica, aquesta situació es repetirà més sovint.

La imatge del riu, és la d’un riu abandonat i sense aigua. Sotmès a pressions i amb la recuperació espontània del riu molt i molt limitada. L’altre extrem, el Francolí que creix sobtadament, es desborda i provoca grans inundacions i fins i tot desgràcies materials i personals, com durant l’any 2019, amb la desaparició de sis persones a la Conca de Barberà, el curs més alt del riu.

Aquests reptes s’han plantejat al debat i el fet de com es gestioni el riu com a societat, de la mà d’administracions i de tots els actors implicats, en depèn el futur del riu Francolí.

Els experts convidats han post de relleu els problemes de l'aigua del riu Francolí des de diverses perspectives, com la contaminació industrial, agrícola i urbana, així com la sobreexplotació dels recursos hídrics i la degradació de l'ecosistema fluvial. També han avaluat les possibles solucions, com la implementació de tecnologies de tractament avançat, la regulació d'abocaments industrials i agrícoles, i la promoció de pràctiques sostenibles de gestió de l'aigua.

Hi han participat Victor Álvarez López, coordinador tècnic d’Ecologistes en Acció a Tarragona; Guillermo García Pérez, biòleg especialista en ecologia i hidrogeomorfologia fluvia; i Laureà Giné Benaiges, també biòleg.

Al finalitzar el debat, l’escola de dansa Scènic Dansa, d’Elisabet Esporrín, va presentar novament l’espectacle sota el títol El so de l’aigua amb la dansa, un espectacle ideat i inspirat en l’aigua i creat pel ballarí Lluis Ortega.

El pròxim 26 d’abril serà el torn del riu Ebre. Un debat sota el títol La connexió de conques: beneficis i perills. Fins on pot donar l’aigua de l’Ebre?.

