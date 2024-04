El debat sobre el Siurana fa palesa la necessitat de millorar el diàleg entre els regants de Riudecanyes i la Plataforma

Aquest divendres 12 d’abril al Tinglado 1 del Moll de Costa ha tingut lloc el primer debat sobre els aspectes més rellevants que afecten la gestió dels nostres rius: el Siurana, l’Ebre, el Francolí i el Gaià. Aquest primer debat ha portat per títol El riu Siurana. Aigua i agricultura: un conflicte local dins un problema global. El debat ha fet palesa la necessitat de millorar el diàleg entre els regants de Riudecanyes i la Plataforma.

El periodista i president del col·legi de Periodistes de Catalunya a Tarragona, Esteve Giralt, ha estat l’encarregat de conduir la participació dels destacats especialistes convidats. Tots els debats són oberts al públic i són retransmesos per TAC 12.

El debat ha propiciat un diàleg interessant i enriquidor entre el representant de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, Joaquim Barriach, i el de la Plataforma pel riu Siurana, Oriol Ponti. Tots dos, amb la participació del tercer ponent del debat, l’enginyer expert en regadius Ignasi Servià, han coincidit en la necessitat de millorar el diàleg i buscar punts d’entesa en el context actual de sequera persistent i crisi climàtica.

En el debat es destaquen diversos punts importants. L’aigua com a ús agrícola, donat el seu paper vital per a l'economia local, a la vegada de la necessitat de conservar el riu com a recurs natural, considerant els impactes ambientals i ecològics de l'ús excessiu de l'aigua. La gestió sostenible emergeix com una preocupació central, buscant un equilibri entre les necessitats de les persones i la preservació del medi ambient. L'aplicació de tecnologies d'ús eficient de l'aigua i pràctiques agrícoles respectuoses amb el medi són propostes comunes per abordar aquest dilema. En última instància, es necessita un diàleg obert i col·laboratiu entre els diferents actors interessats per arribar a solucions consensuades que beneficiïn tant l'agricultura com la conservació del riu Siurana.

El cicle de debats continuarà el divendres 19 d’abril amb El riu Francolí. Desaparèixer o renéixer: exemples de restauració i recuperació.