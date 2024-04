Un conductor de l’EMT de Tarragona regala roses per Sant Jordi als passatgers

La Diada de Sant Jordi ja ha arribat a Catalunya i ha omplert de roses i llibres els carrers de Tarragona, sobretot a la Rambla Nova. Es tracta d'un dia especial, on es produeixen regals i sorpreses i en el qual un conductor de l'EMT ha protagonitzat una de les imatges del dia.

De fet, David, el conductor de l'autobús de la línia 55, amb direcció al Campus Catalunya, ha volgut tenir un detall amb els seus passatgers i els hi ha regalat una rosa feta amb un globus a cadascú d'ells, un fet que no ha trigat gens en fer-se viral a les xarxes socials.

«El millor de tots. Detallista com ningú altre!», «M'encanta. Detalls que alegren el dia», «Aquests detalls diuen molt de tu, David, enhorabona per ser com ets» o «Què simpàtic és aquest conductor» són alguns dels comentaris que ha generat el conductor amb la seva acció.

