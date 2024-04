Todos en Azul vol ubicar-se en un espai en desús a Campclar

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’associació Todos en Azul vol obrir un nou centre especialitzat per a persones amb autisme i les seves famílies. L’espai el volen ubicar a l’antic laboratori d’assaig al barri de Campclar, que actualment es troba abandonat. Durant una reunió amb l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, aquest va assegurar que l’Ajuntament acompanyaria a l’entitat durant el procés i mediaria amb la Generalitat per la cessió del local.

«Els centres que tenim són reduïts i limitats pel que fa al volum de nens que poden acollir. Necessitem un espai més ampli i amb més recursos», afirma Juan José Caravaca, president de Todos en Azul. L’objectiu de l’associació és fer servir aquest local per fer activitats i oferir serveis per a les persones amb TEA i les seves famílies, com per exemple sessions de teràpia i respirs familiars.

També volen impartir formacions a professionals de l’àmbit sanitari i educatiu, treballadors que formen part d’equips d’emergència, o qualsevol altre sector on es pugui tractar amb persones amb TEA. «A més, l’espai compta amb una zona exterior que ens podria resultar molt útil per realitzar activitats a l’aire lliure, que són molt beneficioses i enriquidores», explica Caravaca.

El local, propietat de la Generalitat

L’antic laboratori d’assaig pertany a la Generalitat, i l’any 2016 va ser inclòs en un dossier de finques susceptibles a ser llogades a un privat. Allà s’oferia la possibilitat d’utilitzar el local per fer activitats administratives o educatives a canvi de 42.000 euros anuals. Per tant, l’associació necessitaria aconseguir la seva cessió i, més endavant, cercar les subvencions per poder dur a terme el projecte.

«L’alcalde s’ha compromès a acompanyar-nos durant tot el procés, ja que també considera aquest centre necessari. El veiem amb ganes d’ajudar i ens ha dit que l’Ajuntament està mediant per fer-lo possible», afirma Caravaca. Tot i això, la Generalitat afirma no tenir constància de cap petició per part de l’Ajuntament.

Una ciutat més inclusiva

Caravaca explica que durant la reunió també es van tractar altres temes, i des de l’associació es van traslladar propostes i demandes d’alguns dels seus membres. Entre aquestes es troba la petició d’impartir formacions de conscienciació de l’autisme i altres diversitats funcionals a centres educatius per reduir l’assetjament escolar.

A més, van denunciar la manca de vetlladores disponibles per als infants que necessiten aquest servei. «Moltes famílies pateixen perquè només disposen d’aquesta figura durant dues o tres hores a la setmana, quan en realitat és necessària durant tot l’horari lectiu», afirma Caravaca. Una altra proposta que es va valorar és la creació d’un tram silenciós per celebracions com Santa Tecla o Carnaval, perquè els individus amb sensibilitats auditives puguin tenir un espai segur durant les festes.