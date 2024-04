La celebració de Sant Jordi es trasllada als barris de Ponent

L’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) i la Biblioteca Pepita Ferrer ompliran de música i literatura els barris de Ponen. En total, onze escoles i instituts de la mateixa zona i cinc centres educatius del centre de la ciutat participaran en la celebració de Sant Jordi que tindrà lloc els dies 24, 25 i 26 d'abril. L'epicentre serà la plaça Pilar Pradells de Torreforta.

La cloenda del Grup de Treball de Música i Entorn és una de les primeres activitats de la celebració de Sant Jordi a Ponent en la qual 600 nens i nenes ballaran les danses tradicionals que s’han treballat al llarg del curs. Oberta a tota la ciutadania, la ballada tindrà lloc aquest dimecres 24 d’abril, de 10 a 13 h a la plaça Pilar Pradells de Torreforta.

Les danses es faran en tres torns: L'alumnat de primària ballarà El Ball del Roble i sardana curta; i el de secundària La Bolangera i el Cercle Circassià. Participaran centres educatius del centre i de Ponent (les escoles Cèsar August, Pau Delclòs, Saavedra, Pax, Riu Clar, la Floresta, Torreforta, Els Àngels, Ponent, La Salle Torreforta i Campclar; i els instituts Campclar, Collblanc, Torreforta, IE Mediterrani).

VIII Certamen Literari Olga Xirinacs

L’endemà, dijous 25 d’abril, se celebrarà, a partir de les 11 h i a la mateixa plaça Pilar Pradells, el VIII Certamen Literari Olga Xirinacs amb l’entrega de més d’una quinzena de premis a l’alumnat dels centres educatius de Ponent. L'acte comptarà amb la il·lustre autora tarragonina i la participació de l’alumnat de les escoles de Bonavista, Campclar, Els Àngels, La Floresta, Riu Clar, Torreforta, La Salle Torreforta i els instituts de Campclar, Collblanc, Torreforta, i l’IE Mediterrani.

El mateix 25 d’abril a les 10 h i també a la plaça Pilar Pradells, se celebrarà la cloenda del grup de treball Lectura i Entorn amb una mostra literària. En diferents estands, es podran veure els llibres i els punts de llibre creats per l’alumnat dels centres educatius de Ponent així com la revista redactada pel Consell Municipal d’Infants de Tarragona i els fanzins creats per part de l’alumnat que aquest curs ha participat en el projecte l’Artista va a l’escola. La mostra també comptarà amb una parada especial de la Biblioteca Pepita Ferrer.

Marató de contes

Una altra de les activitats més destacades és la Marató de contes que tindrà lloc a la plaça Pilar Pradells el divendres 26 d’abril a les 10 h. L’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil de l’institut Vidal i Barraquer representaran contes amb titelles davant dels infants dels centres educatius de Ponent. Hi participaran uns 200 infants d’educació infantil i de primer cicle de primària.

Xarxa de Centres Cívics

La Xarxa de Centres Cívics de Tarragona també s’ha sumat a la celebració de Sant Jordi amb nombroses activitats. Avui, dilluns 22 d’abril, a les 18 h el centre cívic Torreforta oferirà un conta contes amb la Doctora Kuentux del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya i els seus contes.

També avui i fins al pròxim 4 de maig, al centre Cívic de Sant Salvador, es podrà veure l’exposició Concurs de Sant Jordi 2023, una mostra dels concursos de divuit, relat i poesia organitzats per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona (IMSST) amb motiu de la diada de Sant Jordi 2023.

Dimarts 23 d’abril, de 17 a 19 h s’oferirà l’activitat Sant Jordi a les ludoteques que consistirà en un taller de punts de llibre als centres cívics de Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Bonavista. Aquesta activitat també tindrà lloc, demà a la mateixa hora, a la Ludoteca intergeneracional La Xarranca ubicada a la llar municipal de gent gran Centre i, en aquest cas, es farà una activitat teatralitzada en la qual les persones participants es disfressaran per convertir-se en Sant Jordi i Santa Jordina.

