Tres joves vandalitzen la parada de bus de Campclar

Un grup de joves ha vandalitzat una parada de bus de l'EMT a tocar de l'Anella Mediterrània de Tarragona, al barri de Campclar. En concret, es tracta de la parada Poliesportiu, per on passa la línia número 6 del servei municipal d'autobusos de la ciutat.

En un vídeo, capturat pels veïns de la zona, es pot veure com tres joves introdueixen el senyal de la parada, ja totalment arrancat del paviment, en una paperera. Això sí, en les imatges enregistrades no es pot veure com s'ha aconseguit separar l'equipament del paviment, si els joves s'han trobat ja el pal desenganxat o han estat ells mateixos els responsables.

Per la seva banda, en el vídeo es pot veure com els joves, després de vandalitzar el senyal, riuen, aplaudeixen i marxen corrent de la zona, sota l'atenta mirada d'altres joves que els estaven esperant.

Et pot interessar: