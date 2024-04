Totes les signatures de llibres a Tarragona aquest Sant Jordi 2024

Sant Jordi és la indiscutible data clau per a totes les llibreries, esdevenint, amb molta diferència, el dia que més facturen de tot l'any. I, per l'arribada d'aquesta jornada tan especial, les llibreries de Tarragona han preparat una sèrie de signatures de llibres per part d'autors reconeguts a les seves parades de la Rambla Nova perquè tots els lectors que vulguin tinguin l'oportunitat de conèixer els pares de les seves obres favorites.

Aquestes són les signatures de llibres que oferiran les llibreries tarragonines durant la Diada de Sant Jordi:

Llibreria Adserà

La Capona

La Capona



Abacus Cooperativa

D'11:00 a 12:00h:

Ramon Gasull i Anduluplandu « On para l'Amparito?»

Margarida Aritzeta « Les dones del Lli »

» Rosa Ayxendri i Edu Polo «Poemes bestials»

De 12:00 a 13:00h:

Ona Spell « Hasta que dejemos de ser idiotas »

» Joan Rioné «Tortuga»

