Les escoles adscrites a l’IES Tarragona reclamen no perdre una línia d’ESO

Les famílies dels alumnes de l’Escola Pax i l’Escola de Pràctiques es mobilitzen per aturar el tancament d’una línia de trenta alumnes a l’Institut Tarragona. Les Associacions de Famílies d’Alumnes han remès les seves queixes al Síndic de Greuges i al Departament d’Educació. També, anuncien que organitzaran concentracions per a clamar contra el que consideren una decisió «unilateral».

L’Institut Tarragona passarà d’oferir 120 places a primer d’ESO, de les quals 99 són ordinàries i 19 per a alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE), a oferir-ne 90, on 50 són ordinàries i 40 per alumnat amb NESE.

Les famílies exposen que aquest fet contradiu «qualsevol bona praxi» del mateix Departament d’Educació, que contempla una reserva de places per a NESE del 30%. D’altra banda, els centres adscrits a l’institut són l’Escola de Pràctiques, l’Escola Pax i l’Escola Serrallo. Enguany, segons expliquen les famílies, hi ha 130 alumnes cursant sisè de primària en aquestes escoles.

«Molts infants que viuen a escassos metres de l’IES Tarragona hauran d’agafar dos autobusos per anar a l’IES Sant Pere i Sant Pau», explica Miguel Lorente, pare d’un dels alumnes afectats.

Separar la comunitat

Les famílies lamenten, també, la separació de la comunitat d’estudiants i familiars que s’havia format a les escoles de primària. «La meva filla acabarà sisè aquest any i s‘incorporarà a l’institut. A l’IES Tarragona té amics i cosins, però haurà de separar-se dels seus companys i anar amb nens d’un altre barri que no coneix de res», afirma Lorente.

Manca d’opcions

Les famílies asseguren que a l’IES Tarragona hi ha la suficient demanda d’alumnes per a mantenir oberta aquesta línia i asseguren que la decisió presa no es correspon amb la realitat demogràfica, sinó que respon únicament a «criteris de caire polític».

«A partir d’aquest fet, moltes famílies hem considerat escoles concertades que quedessin més a prop nostre, però també han suprimit places. La majoria d’instituts públics tenen el mateix problema, ens deixen sense opcions», apunta Lorente.

Les AFA han recollit més de 600 signatures per a demanar a la Comissió d’Escolarització que revisi la reducció de places. També, van proposar al ple de l’Ajuntament de Tarragona diversos acords, que inclouen que el consistori demani a la Comissió de Garanties d’Admissió que l’alumnat inscrit a l’institut tingui la plaça garantida, entre d’altres. El plenari municipal va aprovar la moció presentada per les famílies dels alumnes.

