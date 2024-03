Educació preveu tancar 21 línies en centres públics al Camp de Tarragona per al curs vinent

La CGT va informar ahir en una roda de premsa que el Departament d’Educació preveu tancar 21 línies en centres educatius públics als Serveis Territorials de Tarragona per al curs vinent: 13 grups d’I3 i 8 grups de 1r d’ESO. Pel que fa a les zones afectades, aquesta retallada afecta els municipis d’Aiguamúrcia, Bràfim, Cambrils, Constantí, la Selva del Camp, Reus, Valls, Vandellòs, Vila-seca, la Canonja, Mont-roig del Camp, Riudoms, Roda de Berà i Tarragona. Després de saber això, les famílies, alumnat i treballadors de l’Escola La Vitxeta, continuen amb les mobilitzacions per evitar no només el tancament de la línia concreta del seu centre, sinó per denunciar els tancaments a la pública a tot Catalunya.

A les portes de les preinscripcions per al curs vinent, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMiPA) de l’escola, ahir, va participar en un acte per explicar les accions i mobilitzacions realitzades i per realitzar. L’acte va tenir lloc al local de la Federació Comarcal de CGT Baix Camp-Priorat. Des del sindicat, també van mostrar la seva postura davant d’aquesta situació. «Nosaltres, el que volem denunciar és una mica aquesta tendència i aquesta visió neoliberal i privatitzadora d’atac contra l’escola pública», afirmava Jorge Fernàndez, secretari general de CGT. «Queda clar que el Departament d’Educació no té cap interès a millorar l’educació pública, ja que, any rere any, continua retallant grups de la pública», afegí Fernàndez.

L’objectiu de la roda de premsa va ser presentar un informe que han dut a terme de tot el tancament de línies enfocat al Camp de Tarragona, on destaquen diversos punts, com ara la pèrdua de llocs de treball, tant de personal docent com de personal del lleure i menjador.

El cas de la Vitxeta

Mercè Vallverdú, presidenta de l’AMiPA de la Vitxeta, va formar part d’una compareixença per mostrar el posicionament que tenen les famílies de l’escola. Creuen que no només és una cosa del seu centre, sinó que afecta a tota l’escola pública. «L’altre dia, vam fer la concentració al Mercadal precisament per traslladar tot això a la ciutat, perquè no és una cosa que afecti només a La Vitxeta», apuntava Vallverdú. «Creiem que era important posar-ho al centre de la ciutat perquè ho pogués visualitzar tothom», va acabar afegint.

No és la primera mobilització que fan des de l’AMiPA. Des del 6 de febrer, data que van conèixer el tancament d’una línia d’I3, van posar en marxa diferents actes, com ara tallers de pancartes o la mobilització a la inauguració del TurisMarket.

El pròxim dia 5 de març, tenen convocada una reunió amb el director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Tarragona, perquè el que no volen és quedar-se de braços plegats i dir que estan d’acord amb el que preveu Educació. «Si el dia 5 no aconseguim una resposta satisfactòria per part del Departament, continuarem organitzant actes i no ens rendirem», explicava la presidenta Vallverdú.

Demà, s’ha organitzat una concentració amb vermut, a la Farinera, un acte de protesta en defensa de l’escola pública. «No és un acte per a les famílies de l’escola, malgrat que neixi del tancament, sinó que és un acte en defensa de l’escola pública per continuar lluitant», recordava Mercè Vallverdú.