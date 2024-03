«La decisió d’Educació està molt tancada, no estan disposats a cedir»

Les famílies dels alumnes de l’Escola La Vitxeta continuen amb les mobilitzacions pel tancament d’una línia d’I3 al seu centre per al curs vinent. Ahir va tenir lloc la reunió amb el director dels Serveis Territorials per explicar i mostrar els seus arguments en contra del tancament de grups en les escoles públiques.

Després de dues hores de concentració, Mercè Vallverdú, presidenta de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMiPA), apuntà: «Ens han explicat els seus arguments tècnics i és una decisió molt tancada, no estan gens disposats a cedir». L’argument que van donar des del Departament d’Educació és la baixada de natalitat i que si no es tanca la línia de La Vitxeta, s’haurà de tancar una altra.

«Nosaltres això no ho volem, el que volem és que es mantinguin totes les línies públiques de la ciutat i no fer un intercanvi», afegí Vallverdú. Des de l’AMiPA, volen treballar contra el problema de la segregació perquè ho veuen necessari per a tot Reus. «El que toca ara és pressionar l’Ajuntament perquè canviï la zonificació», va assegurar la presidenta.

«És un barri eminentment de famílies immigrants, per tant, seria molt interessant que, a aquestes, els toqués per zona La Vitxeta, perquè donaria un aire nou a la nostra escola», tancà Vallverdú. També veuen això com una manera de destensar alguns centres que, a conseqüència de ser escoles que acullen molta migració, han d’absorbir moltes famílies nouvingudes, llavors, «creiem que la batalla és per aquí».

Aquesta decisió ha estat després d’escoltar els arguments que els han donat des dels Serveis Territorials. «El Departament ho té molt tancat i decidit i, per tant, difícilment això pugui canviar», va afirmar la presidenta. Però això no impedeix que «si les famílies decideixen que s’ha de continuar batallant, continuarem batallant», tancà.