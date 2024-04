L’Ajuntament licita les obres per solucionar l’enfonsament d’un tram del carrer Joan Fuster

Quan plou amb intensitat a Tarragona, es forma un gran toll d’aigua en un tram del carrer Joan Fuster, una de les vies principals del barri de la Vall de l’Arrabassada. Concretament, davant el bloc número tres, on part de la vorera i la calçada estan enfonsats.

L’Ajuntament de Tarragona, escoltant les demandes dels veïns durant els darrers anys, ha posat fil a l’agulla. El passat divendres, el consistori va treure a licitació les obres compreses en el projecte per resoldre aquesta problemàtica que afecta la via pública.

De fet, va ser l’anterior govern qui va plantejar la realització d’un estudi geotècnic per elaborar un diagnòstic i definir un projecte. Finalment, serà l’executiu socialista l’encarregat de dur a terme els treballs enguany per solucionar l’enfonsament del carrer Joan Fuster.

L’actuació suposarà una inversió de 122.583,95 euros, que sumats al 21% d’IVA corresponent, ascendeixen fins als 148.326,58 euros. Segons el plec de prescripcions, el termini d’execució previst és d’entre 2 i 4 mesos. Les empreses interessades poden presentar la seva oferta fins al pròxim 14 de maig.

Un antic barranc

L’enfonsament al carrer Joan Fuser, entre els carrers Llorenç de Villalonga i Salvador Espriu, es deu al fet que, abans de la seva urbanització, aquesta via estava ocupada pel barranc de Terres Cavades. L’estudi geotècnic exposa que, sota el paviment, hi ha «un gruix important de sòl de mala qualitat».

Com a conseqüència, es produeix aquesta deformació en la capa superior. Per tant, s’ha conclòs que es van utilitzar «materials no tolerables» i que entre el paviment i les capes més inferiors hi ha «una acumulació de plàstics i restes vegetals».

El projecte proposa com a solució definitiva el sanejament de la zona afectada. Així, es planteja l’excavació dels estrats de baixa qualitat fins a arribar a un que sigui suficientment resistent perquè, després d’aplicar els materials adients, serveixi com a base estabilitzada.

El veïnat celebra que, per fi, després de presentar diversos recursos, l’Ajuntament posi remei a un problema que afecta des de fa anys al barri, sobretot per l’acumulació d’aigües pluvials i les esquerdes generades per l’esfondrament.

