Cinc blocs de veïns del carrer Goya de Tarragona volen tenir ascensor exterior, però topen amb impediments legals

El número 12 del carrer Goya va ser el primer immoble de la ciutat de Tarragona a instal·lar un ascensor al seu exterior. Concretament, a la vorera. Cinc anys després de la seva construcció, hi ha veïns d’altres blocs del voltant que continuen lluitant per tenir-ne un al seu edifici. «Ho vam reclamar per primera vegada el 2017», explica un resident del número 13, la que queda just al final del carrer, qui assegura que «són necessaris perquè l’edat mitjana dels residents és de 75 anys».

Recentment, han presentat a l’Ajuntament una proposta per col·locar una desena d’ascensors a la via pública. El consistori, però, els ha comunicat que només seria possible en cinc dels deu blocs on es volen muntar. Es tracta de l’1, 2, 3, 4 i 6, els quals són «edificis envoltats únicament per espai públic».

Així ho constaten els serveis tècnics de llicències d’obres en el seu informe, al qual ha pogut accedir Diari Més. En el cas de les escales 5, 7, 9, 11 i 13 argumenten que no seria possible col·locar un ascensor a la façana del carrer Goya, ja que «aquestes edificacions disposen de terrenys privatius a la part posterior de l’edifici on es pot instal·lar l’ascensor».

Fan referència a les terrasses de les plantes baixes. És a dir, que caldria expropiar-les. Els veïns exposen que «l’import de les obres d’urbanització —el consistori està valorant si cal crear un vial de cinc metres o només un camí per a vianants— necessàries per permetre la implantació d’ascensors en aquest espai ascendiria fins als 282.000 euros, que sumat al cost de les expropiacions podria arribar gairebé al mig milió». Afirmen que suposaria més del doble d’inversió que si s’instal·lés al carrer Goya. Per aquest motiu, al·leguen que és inviable econòmicament. D’altra banda, asseguren que el terreny no té condicions aptes per ser urbanitzat, ja que el sòl és «terra batuda».

La normativa vigent

Segons l’article 24 del RDL 7/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, «és possible ocupar superfícies d’espais lliures o de domini públic que siguin indispensables per a la instal·lació d’ascensors [...] quan no sigui viable, tècnicament o econòmicament, cap altra solució».

Els tècnics municipals asseguren que l’estudi econòmic presentat pels veïns «no és suficient per entendre obligatòria la instal·lació d’ascensors a la via pública». «Des del punt de vista tècnic, no es pot determinar quina quantitat és suficient per considerar-la econòmicament inviable», destaquen en el seu informe, on afirmen que «caldria una major concreció de la proposta d’obra».