La programació de Sant Jordi a la ciutat serà conjunta entre la Casa de les Lletres i Tarragona Ràdio

La consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona i presidenta de Tarragona Ràdio, Sandra Ramos, va presentar dimecres la proposta conjunta per aquest Sant Jordi entre la Casa de les Lletres i la ràdio municipal. La regidora explicava que «el dia de Sant Jordi volem homenatjar i visibilitzar els i les escriptores de casa nostra amb un acte més participatiu i proper a la ciutadania, donant imatge i veu als veritables protagonistes, per tal d’apropar escriptors, editors, llibreters i lectors».

Per la seva banda, des de Tarragona Ràdio, la periodista Núria Cartanyà, explicava la promoció que des de l’emissora local es fa de la literatura feta a casa «tant donant veu i amplificant la feina d’autors amb gran experiència com poden ser l’Olga Xirinacs o la Margarida Aritzeta com també la d’autors novells que creuen en allò que estan fent».

La diada de Sant Jordi l’activitat arrencarà des del bell mig de la Rambla Nova a les 9 del matí amb una tertúlia de la mà de les llibreries tarragonines. Tot seguit, i al llarg de tota la diada fins a les 20 h, prop d’una quarantena d’escriptors i editors del Camp de Tarragona donaran detall de les novetats editorials d’aquest any així com també faran una lectura en veu alta d’un fragment de la seva obra.

També la Biblioteca Pepita Ferré estarà present a l’estand de La Casa de les Lletres el dia 23, instal·lant uns prestatges on es podran consultar els llibres guardonats pels Premis Literaris Ciutat de Tarragona durant els darrers anys.

Com a pròleg de Sant Jordi, aquest divendres, el Centre Cultural Antic Ajuntament acollirà el cicle dedicat al dia dels enamorats Per Venus. Les grans històries d’amor i passió de la Història i la Literatura. Es tracta d’un espectacle on es recrearan algunes de les històries d’amor de la història de la humanitat i de la literatura, per comprovar com hi ha passions que no han canviat en mil·lennis i en canvi mirades i comportaments amorosos que fa només uns segles que existeixen.

Discrepàncies entre el govern municipal i ERC

El grup municipal d’Esquerra Republicana va lamentar ahir que aquest Sant Jordi «l’Ajuntament no hagi organitzat l’acte de la Recepció al Món de les Lletres, una trobada entre escriptors i editors del Camp de Tarragona, després de gairebé 20 anys». La portaveu, Maria Roig, explicava que la nova aposta del consistori d’oferir un programa especial a Tarragona Ràdio ja es feia, i que «no pot substituir els actes que s’organitzaven des de fa anys».



Davant aquestes declaracions, el govern municipal va fer un aclariment sobre la programació de Sant Jordi, exposant que la Casa de les Lletres ha «actualitzat» el format de l’esdeveniment, permetent «ampliar el nombre d’escriptors participants» de 15 a uns 40. L’executiu diu que, a l’estand que es col·locarà a la Rambla Nova, es faran les entrevistes habituals a diferents figures del món literari i que, a més, s’instal·larà un escenari contigu on els escriptors i editors podran presentar les seves obres.

