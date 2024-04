Els Xiquets de Tarragona ja porten 6 anys sense local

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Xiquets de Tarragona porten 6 anys sense un local propi on assajar. La colla castellera porta des del 2018 buscant una nova seu, ja que el 19 d'abril d'aquell mateix any es van veure obligats a abandonar l'històric local situat al carrer de Santa Anna pels problemes estructurals de l'edifici.

L'any 2021, L'Ajuntament de Tarragona va oferir el solar del carrer Sant Llorenç a la colla per ubicar-hi la seva nova seu, però finalment aquesta opció va ser descartada en assemblea fa un any per «problemes tècnics i econòmics».

Actualment, els assajos s'estan realitzant al pati del Pou de l'Ajuntament, que ha sigut la seva casa provisional durant els últims sis anys. No obstant això, la colla reclama un local propi, ja que aquest espai resulta insuficient per dur a terme activitats de caràcter social.

És per això que els Xiquets aposten per ubicar el seu local a la seu actual de l'ICAC, que podria quedar buida en els pròxims anys, ja que l'equip directiu del centre vol traslladar-se a la Tabacalera i connectar la seva seu amb la Necròpolis. El president de l'entitat, Oriol Olivé, afirma que «ja estan treballant amb l'Ajuntament» i «han mantingut contactes amb la Generalitat» per instal·lar-se a l'edifici de la plaça d'en Rovellat.

També et pot interessar