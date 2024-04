El festival Dixieland aterra a Tarragona la setmana vinent

El Festival Dixieland de Tarragona arriba a la seva 29a edició, el proper dijous, amb un programa marcadament de carrer, amb més de la meitat de les actuacions itinerants i en espais a l’aire lliure.

En total són 20 formacions procedents d’Andalusia, Madrid, Múrcia i Catalunya, que oferiran 47 actuacions al llarg dels quatre dies que durarà el festival, entre dijous 25 i diumenge 28 d’abril, en 26 espais diferents. Es presentaran nou estrenes, tres d’elles absolutes, tres a Catalunya i tres al Camp de Tarragona, així com una coproducció artística.

La graella de programació, en què participen setze entitats i empreses coorganitzadores, farà que la ciutat s’impregni del jazz més tradicional i que aquest estil d’esperit alegre busqui els espectadors amb les actuacions itinerants.

El 2024 el certamen torna al seu esperit original i les terrasses de les places de la Font, del Rei, del Fòrum, d’en Rovellat, de les Cols, del Baró de les Quatre Torres o del Mercat cobraran protagonisme.

Un altre dels eixos del festival d’enguany és la policentricitat, de manera que els concerts es disseminen pels barris de Torreforta, Sant Pere i Sant Pau i el Serrallo i la música encomanarà el seu esperit per tots els racons.

D’entre els escenaris destacats, l’Auditori de la Diputació acollirà, entre d’altres, els concerts de nit amb bandes basades en les big bands, com la Selva Big Band o la TGN Big Band; així com en les veus femenines, amb l’espectacle en femení protagonitzat per la companyia Divinas. De fet, la programació també compta amb una segona formació integrada exclusivament per dones, les Bulbalkan, una banda de metalls que arriba des de Madrid amb el seu repertori balcànic.

Entrades a la venda

Les actuacions amb entrada de pagament (The Feos’ Experience i Jove Tgn Big Band) ja es poden obtenir a 3€ al web o a les taquilles del Teatre Tarragona.

El concert de The Manouches al Restobar Cultural Eclèctic, ofereix les entrades a la porta del recinte.

El col·loqui i escolta del disc A Love Supreme, de John Coltrane, a la Capsa de Música requereix d’inscripció prèvia a entrades@capsademusica.com.

Et pot interessar