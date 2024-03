Els creuers que faran nit a Tarragona es multipliquen per sis durant aquesta temporada

Els creuers que faran nit al Port de Tarragona es multiplicaran per sis aquest any. Si l’any passat només n’hi va haver un que va pernoctar a la ciutat, el 2024 seran sis. En aquest sentit, la majoria d’aquestes estades es faran al mes de setembre i seran gestionades per diferents companyies.

Les previsions del Port de Tarragona per enguany són d’una seixantena d’escales i uns 122.000 passatgers. La temporada arrencarà oficialment el 7 d’abril. Durant aquest any, la ciutat comptarà amb 26 escales de MSC Creuers, sobretot a l’estiu, sent la companyia que més operarà a Tarragona. Fet que es traduirà en més de 75.000 turistes.

«Apostem pels creuers de luxe, lluny de les grans embarcacions de turisme de masses, perquè tenim les qualitats per atraure’ls», va afirmar el president de l’Autoritat Portuària, Saül Garreta, en l’acte de balanç del 2023 al Port. El president defensa que la ciutat té marge de creixement en l’arribada de creueristes i veu aquesta mena de turisme com una «oportunitat per a explicar el territori».

De cara al futur, el Port treballa perquè els creuers es puguin carregar de forma elèctrica. Per a aconseguir-ho, s’electrificarà el Moll de Balears. El projecte ja s’ha començat a redactar per treure’l a licitació i s’espera que pugui estar en marxa el 2026.

Estrena de la nova terminal

Aquesta primavera ja entrarà en funcionament la nova terminal de creuers, situada al mateix moll, i ocuparà uns 2.200 metres quadrats. Una estructura que ha representat una inversió de 5,5 milions d’euros.