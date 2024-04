La CUP considera que Tarragona necessita un «decreixement turístic»

Els candidats de la CUP per Tarragona, Sergi Saladié i Eloi Redón, han presentat «un pla de xoc» per fer front «al model turístic actual i la regressió del litoral tarragoní». Saladié considera que Tarragona necessita un canvi en el model econòmic basat en el turisme «si volem assegurar un futur digne per a les noves generacions».

El número 1 per Tarragona ha considerat que és necessari «un decreixement turístic i renaturalitzar el litoral que ha estat víctima de l’especulació immobiliària».

El candidat ha reivindicat el llegat de la CUP al passat govern per desconstruir la plataforma del Miracle. «Cal defensar un litoral més natural i començar a desconstruir ports, passarel·les i infraestructures perquè és la manera de fer un litoral més resilient».

El candidat també ha fet èmfasi en el fet que la CUP serà la garantia per tirar endavant el Pla d’Ordenació i Protecció del Litoral per mitigar els efectes del canvi climàtic i protegir les platges tarragonines.

D’altra banda, Eloi Redón ha carregat contra els allotjaments d’ús turístic perquè «són un problema en un context de crisi d’accés a l’habitatge». D’aquesta manera, el partit pretén endurir la regulació d’habitatges d’ús turístic i protegir el sòl en les zones pressionades pel sector turístic.

