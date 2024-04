«Un CUP forta és la via per garantir els drets socials i aturar macroprojectes»

«Com més força tinguem la CUP més capaces serem de defensar un model alternatiu, un model planificat del territori i un model sense Hard Rocks, Lottes ni infraestructures d’aquest tipus que ens trinxen al territori, ens aboquen a la precarietat laboral i ens expulsen de les nostres cases i vil·les». Així va defensar el candidat de la CUP per Tarragona, Sergi Saladié, la importància de votar la candidatura de la CUP-Defensem la Terra a les eleccions generals del pròxim 12 de maig.

Ho va fer en una trobada de La CUP en Ruta celebrada al Casal Sageta de Foc de Tarragona i amb la candidata per Barcelona, Laia Estrada i la militància del territori. Saladié va criticar els diferents macroprojectes que se situen al Camp, Terres de l’Ebre i el Penedès, des del projecte del Hard Rock o l’empresa coreana de Lotte, que es vol instal·lar a Mont-Roig, tot advertint que «aquestes suposen un perill tant en l’àmbit ambiental, com de salut, així com en el de model econòmic i laboral».

Per això, Saladié va reivindicar «la defensa del territori, un canvi radical del model econòmic i la lluita per la independència com els pilars fonamentals de cara als següents comicis».

Per la seva banda, la candidata a la presidència, Laia Estrada, va carregar contra els partits polítics que segueixen les polítiques de la patronal, situant a Junts i al PSC com els portaveus de Foment. Estrada va assenyalar que aquesta és l’evidència més gran de què els drets socials i el procés d’independència sí que van de bracet i va advertir que «aquells que ens neguen la nostra sobirania i el dret a decidir sobre els nostres recursos, fan tot el que poden per negar-nos el dret a decidir com a poble».

La candidata va assegurar que la CUP és la garantia que els avenços socials i cap a la independència vagin de bracet: «Perquè a nosaltres no ens ve a elaborar el programa polític cap empresari. Perquè nosaltres som la garantia que el Parlament no estigui lligat de mans i peus. Perquè quan la CUP ha estat determinant en la política del país».

