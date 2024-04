Saladié, Redón i Cabrera encapçalen la llista electoral de la CUP per Tarragona

Sergi Saladié, Eloi Redón i Ortésia Cabrera encapçalen la llista electoral de la CUP a la demarcació de Tarragona per al 12 de maig. La candidatura, que es va presentar ahir a Reus, es va mostrar com l’impuls al canvi de rumb, per avivar una transició ecologista que, més enllà d’aturar macroprojectes com el Hard Rock, planifiqui una economia que busqui el benestar de la majoria que defensi els drets de totes. El lema de la campanya és Defensem la Terra, «un lema que connecta amb el moviment històric de l’independentisme, que hem triat perquè defensar la terra és defensar la seva gent, per esdevenir una terra de drets, una terra amb serveis públics dignes», afirmava Gemma Vendrell, quarta en la llista. «Defensar la terra és defensar la pagesia, la llengua i la cultura, és ser antiracista, feminista i ecologista», va tancar.

Saladié va defensar que la proposta cupaire del 12-M és passar a l’ofensiva promovent un model socioeconòmic «que posi al centre el medi ambient i l’agenda social i nacional del país, per poder adequar-nos als límits ambientals des d’una perspectiva de justícia social». Redón va reivindicar la necessitat de lluitar per un canvi del model econòmic i territorial per posar les necessitats de les classes populars al centre i «planificar l’economia a favor de totes i no al servei de les elits». Cabrera va explicar que «volem defensar un Camp i unes Terres de l’Ebre que deixem d’estar acomplexades, que tinguem uns serveis sanitaris, un transport públic i un batec cultural i artístic de primera».